Paris - Massaker in Syrien, öffentliche Auspeitschungen in Saudi-Arabien, Verfolgung von Minderheiten in Myanmar - das sind Themen, mit denen sich Amnesty International in der Vergangenheit in allererster Linie befasste. Langsam aber sicher ändert sich das.

Der neue Jahresbericht der Organisation nimmt Länder in den Fokus, an die man beim Wort Menschenrechtsverletzungen lange Zeit nicht gedacht hat: Polen und Ungarn, Frankreich und Großbritannien - und vor allem die USA.

„Trumps vergiftete Rhetorik nur ein Beispiel“

„Das möglicherweise größte der vielen politischen Erdbeben im Jahr 2016 war die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika“, schreibt Amnesty-Generalsekretär Salil Shetty im neuen Bericht.

Trump hat Verständnis für Folter gezeigt. Er verbietet unschuldigen Menschen aus islamischen Ländern die Einreise. Er will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen. Seine Reden spalten das Land. „Trumps vergiftete Wahlkampfrhetorik war nur ein Beispiel eines weltweiten Trends hin zu einer Politik, die auf Wut und Spaltung setzt“, schreibt Shetty.

Was US-Präsident Trump betrifft, so sei Twitter dessen Instrument der Ausgrenzung: „Es reichen ihm 140 Zeichen um die amerikanische Bevölkerung zu teilen“. Es sei dabei erschreckend zu beobachten, wie schnell die Bevölkerung dabei mitmachen würde. In Russland heiße das Prinzip hingegen „Männer gegen Frauen“, kritisierte die Geschäftsführerin, nachdem hier zuletzt die Strafen bei häuslicher Gewalt herabgesetzt wurden.

„Die Anderen“ werden verantwortlich gemacht

Das Prinzip Spaltung hat Amnesty im Jahresbericht als „möglicherweise bösartigsten Angriff auf die Menschenrechte“ identifiziert. Machthaber und Politiker machten zur Rechtfertigung ihrer repressiven Maßnahmen „die Anderen“ für tatsächliche oder vermeintliche soziale Probleme verantwortlich, heißt es darin.

Für Donald Trump sind „die Anderen“ Muslime aus bestimmten Ländern, die Medien oder Richter, die gegen ihn entscheiden. Amnesty prangert aber auch die Populisten in Europa an. Spaltende Rhetorik leiste Diskriminierung und Hassverbrechen Vorschub, sagt Shetty.

Amnesty prangert Türkei-Deal der EU an

Laut dem Bericht, der die Situation in 159 Staaten analysiert, wurden in mindestens 23 Staaten Kriegsverbrechen begangen, in 22 Ländern seien Menschen ermordet worden, die sich friedlich für ihre Rechte eingesetzt hatten. Der Bericht ermittelte zudem, dass in 36 Ländern Menschen auf der Flucht illegal in ein Land abgeschoben wurden, in dem sie nicht sicher seien.

Als Beispiel nennt die Hilfsorganisation dafür den „Türkei-Deal“ der EU. Wie die Organisation letztes Jahr berichtete, schiebe die Türkei täglich Migranten und Flüchtlinge nach Syrien ab. Sie sei daher kein sicheres Drittland.

Verschärfung in diesem Jahr befürchtet

Die Hilfsorganisation befürchtet, dass sich laufende Konflikte im Jahr 2017 noch weiter verschärfen würden. So würde die Politik „Wir gegen die Anderen“ auch in internationalen Beziehungen Form annehmen und den Multilateralismus durch eine „aggressivere Weltordnung“ ersetzen. Der UNO-Sicherheitsrat bleibe durch die Rivalität der Vetomächte paralysiert.

Die internationale Gemeinschaft habe 2016 bei unzähligen Menschenrechtsverletzungen weggesehen, kritisierte die NGO und nennt dabei den Krieg in Syrien oder den Drogenkrieg auf den Philippinen. „Die große Frage für 2017 wird sein, wie lange die Welt noch zuschaut, bis sie etwas gegen diese Gräueltaten unternimmt,“ sagte die AI-Geschäftsführerin Österreich.

„In solchen Zeiten werden couragierte Stimmen gebraucht“

Amnesty ruft im Jahresbericht dennoch dazu auf, sich mutig für Menschenrechte einzusetzen. „Gerade in solchen Zeiten werden couragierte Stimmen gebraucht, ganz normale Heldinnen und Helden, die sich gegen Unrecht und Unterdrückung erheben“, schreibt Generalsekretär Shetty. (TT.com, dpa/APA)