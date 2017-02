Von Anton Pelinka

Der neue Präsident der USA demonstriert, dass er nichts weiß – nichts über das Funktionieren und den Hintergrund der EU, nichts über die Fallstricke des Nahostkonflikts oder die Komplexität rund um die „One China“-Doktrin. Er verteilt über Twitter Noten: Wladimir Putin gut, Angela Merkel ist hingegen nicht so gut. Und er erfindet Gewalttaten von Flüchtlingen in Schweden. Dabei scheint er auf sein Nichtwissen stolz zu sein.

Das hat seine Vorgeschichte. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in den USA eine Bewegung, die den Namen „Know Nothing“ erhielt. Nichts zu wissen, das war schon einmal modisch. Die historische „Know Nothing“-Bewegung war freilich eine Geheimgesellschaft, die sich vor allem – und das ist die inhaltliche Parallele zu Donald Trump – gegen die Zuwanderung in die USA richtete. Die Mitglieder hielten ihre Zugehörigkeit geheim – gefragt, wussten sie nichts über Inhalte und Personen.

Donald Trump macht aus dem Nichtwissen geradezu eine Tugend; und erhält dafür auch Beifall. Von der populistischen, neo-nationalistischen Rechten in Westeuropa, die (wie Marine Le Pen und Heinz-Christian Strache) sich durch Trump bestätigt fühlen; und von den Paläo-Nationalisten in Mitteleuropa wie dem Premierminister Ungarns oder dem tschechischen Staatspräsidenten. Trump punktet aber mit seinem Stolz auf sein Nichtwissen vor allem in den USA, wo ein Teil des Publikums ihn als einen der Ihren erkennt. Hinter dem Billig-Slogan „America First“ (übrigens ein Kampfruf der Hitler-Sympathisanten in den USA um 1940) wollen sie Amerika wieder „great“ sehen. Wie vor der Bürgerrechtsgesetzgebung der 1960er-Jahre?

Was Populismus ist, das kann nun tagtäglich im Weißen Haus studiert werden: Botschaften, die selten mehr als einen Satz ausmachen, in den sozialen Medien – vorbei an den der Transparenz und Ausgewogenheit verpflichteten traditionellen Netzwerken; die Mobilisierung ethnischer Vorurteile (gerichtet gegen Mexiko und die Staaten des Nahen Ostens, deren Herrscher nicht zu Trumps Kumpeln gehören). Vor allem aber gilt es, nur nicht den Anschein von Nachdenklichkeit zu erwecken, nur nicht einer komplexen Welt mit komplexen Ansätzen zu begegnen.

Intellektuelle sind für den Trumpismus der Inbegriff der Elite. Milliardäre wie Trump und einige in seinem Kabinett sind dies nicht. Denn „Eliten“ und „Establishment“, die Feindbilder der Linken von gestern – etwa der 1968-Bewegung –, sind nun Feindbilder des (rechten?) Populismus geworden.

Es gibt freilich auch Gemeinsamkeiten zwischen der traditionellen Linken und dem Trumpismus: Freihandel ist pfui, nationaler Protektionismus ist gut. Und überhaupt das Gerede vom Volk: Als Trump, noch im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur, vom Ergebnis der „Brexit“-Abstimmung erfuhr, lobte er sofort das Ergebnis des Referendums – als Sieg des „Volkes“, das sich seine Rechte von den Bürokraten in Brüssel zurückgeholt hätte. Dass er die Lobesworte ausgerechnet in Schottland formulierte, wo er sich gerade zur Eröffnung eines seiner Golf-Klubs befand, machte das Absurde der populistischen Verkürzung deutlich: Denn das schottische Volk hatte ja mit deutlicher Mehrheit gegen den Brexit gestimmt. Doch eine Analyse darüber, dass „Volk“ eben nicht einfach „Volk“ ist, war von Trump ebenso wenig zu erwarten wie von denen, die ihm in Europa applaudieren.

Es gibt Gründe, sich die Berechenbarkeit der Weltordnung von gestern herbeizuwünschen; die Zeiten des Kalten Krieges, als zwei Blöcke einander in einem geostrategischen Gleichgewicht gegenüberstanden, jeweils von einer Vormacht gesteuert, und jede von diesen folgte rationalen Kalkülen. Jetzt herrscht die „neue Unübersichtlichkeit“, und was rational am Verhalten solcher Akteure wie des „Islamischen Staates“ sein soll, ist nicht zu erkennen. Rational ist das Verhalten des US-Präsidenten nur insoweit, als dass er auch im Weißen Haus einen Dauerwahlkampf führt und dabei den einen Teil der US-Bevölkerung ebenso gegen einen anderen ausspielt – eine Strategie, die er wohl auch gegenüber Europa versuchen wird. Trump betreibt, durchaus zielstrebig, durch das permanente Aufputschen politischer Hysterie (will er nun, dass Hillary Clinton hinter Gitter kommt?) innenpolitische Hochrüstung. Die demokratischen, die rechtsstaatlichen Kontrollinstrumente – der Kongress, die Gerichtsbarkeit, die Medien – sind unter dauerndem Druck.

Als die USA und die UdSSR 1962 in der Kuba-Krise einem Atomkrieg nahe waren, verhinderte eine nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse, die sowohl in Washington als auch in Moskau angestellt wurde, die ultimative Katastrophe. Aber jetzt? Trump redet Staaten wie Japan ein, sich doch gefälligst selbst Atomwaffen zu beschaffen; und er droht, das einzige Instrument, das die Entwicklung einer iranischen Atombombe zu verhindern verspricht, aufzukündigen – das Abkommen, das sein Vorgänger (übrigens auch der Trump-Freund Putin) ausgehandelt hat – mit der ihm eigenen Neigung zu kindischen Superlativen (der allerschlimmste Deal überhaupt – „bad, bad, bad“).

Der Populismus à la Trump hat seine grob zynischen Züge: Er spielt die eine Religion gegen die andere aus, wie dies auch seine europäischen Epigonen machen. Dass ein persönliches christlich geprägtes Verhalten bei Donald Trump ebenso wenig erkennbar ist wie ein den Alltag prägender Katholizismus bei Politikern der FPÖ, die ihr Christentum nur zur Abwehr von Minaretten zu bemühen scheinen, spielt da keine Rolle. Dazu passt, dass aus dem engsten Beraterstab um Trump Kontakte zu den Kreisen der römischen Kurie bestehen, die den Kurs von Papst Franziskus für gefährlich, weil zu progressiv, halten; und ebenso passt dieses Spiel mit der Religion zu den Kontakten aus Trumps Umgebung zu ultra-orthodoxen israelischen Kräften.

An die Stelle der oft als erstarrt kritisierten Berechenbarkeit des Kalten Krieges ist die große Unberechenbarkeit getreten. Die Zahl hochgerüsteter Akteure, die keiner erkennbaren Rationalität folgen, hat zugenommen. Das Massenmorden in Syrien und im Irak, das Spiel mit Atomwaffen etwa durch Nordkorea, das atomare Patt in Südasien – und die Möglichkeit, dass ein nicht mehr durch ein Vertragswerk gebundener Iran seine Vernichtungsphantasien gegenüber Israel wieder umzusetzen versucht sein könnte: Das alles hindert die Brexit-Jubler und Putin-Versteher in Europa nicht, im US-Präsidenten ihren Heroen zu sehen; der daran gehen könnte, wie ein wild gewordener Amateur alles das in Gefahr zu bringen, was Demokratie und Frieden und Menschenrechte ermöglichen. Aber gerade das scheint ja einigen zu gefallen.