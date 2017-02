Von Edgar Schütz/APA

New York/Wien – Ein Monat ist US-Präsident Donald Trump nun im Amt. Hat sich Amerika schon verändert? New York City ist da wohl einer der schlechtesten Orte, um das herauszufinden. „Big Apple“ ist nicht „Trumpland“. Vielleicht aber ist gerade deshalb Verunsicherung zu spüren, was die Zukunft bringen wird. An sich aber ist auf den ersten Blick alles beim Alten.

Manhattan wuselt und pulsiert wie eh und je, gibt sich dynamisch, geschäftig und weltoffen. Und da unter der Woche auch gerade kein Anti-Trump-Protest angesagt war, verlief das Besuchsprogramm von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), der am Mittwoch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammentraf und als aktueller Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine Rede vor dem Weltsicherheitsrat hielt, in den üblichen, geregelten Bahnen.

Gut, der Austrian-Flieger, der Kurz und seine Entourage am Dienstag von Wien-Schwechat zum JFK-Airport von New York gebracht hatte, war allenfalls zur Hälfte besetzt. Ganze Sitzreihen blieben leer. Aber, ob das schon mit Trumps (gerichtlich schon wieder aufgehobenem) Travel Ban zusammenhängt? Oder die Touristen aus Europa die USA derzeit wirklich verschmähen? Schwer zu sagen. An einem ganz normalen Wochentag im oft kalten Februar musste man sich möglicherweise auch in der Vergangenheit nicht gerade um Flugtickets prügeln.

New York weigert sich, Illegale einfach abzuschieben

Die Schlange beim Zoll nach der Ankunft am JFK-Airport war recht lang. Die Einreiseformalitäten gingen ohne größere Verzögerungen routinemäßig über die Bühne. Vielleicht liefert ja ein Besuch im „Mayor‘s Office of Immigrant Affairs“ neue Erkenntnisse? Dort gibt es ein paar trotzige Schlagworte zu hören. „Wir werden weiter eine Welcoming und vor allem Sanctuary City bleiben“, heißt es im Migrationsbüro von Bürgermeister Bill de Blasio.

Sanctuary Cities gewährleisten allen Bewohnern – und zwar wirklich allen, sofern sie nicht kriminell sind – Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und weigern sich vor allem, Repressionen gegen „Illegale“ auszuüben. Davon gibt es in New York City einige, rund 500.000 Immigranten dürften ohne gültige Papiere hier leben. Dennoch wird sich die Stadt weigern, illegale Migranten einfach abzuschieben, selbst wenn diese Order aus Washington kommen sollte.

Dann, so ist auch in der Szene der Auslandsösterreicher zu hören, werden die Cops von New York eben die Kooperation mit der Bundespolizei verweigern. New York liegt die Migration gewissermaßen im Blut. 40 Prozent der Stadtbewohner sind im Ausland geboren, landesweit dürfte dieser Wert bei 15 Prozent liegen.

Hillary Clinton erhielt 80 Prozent der Stimmen in New York

Dennoch verfing Trump hier mit seinen migrantenfeindlichen Parolen nicht. In der Stadt New York (City) kam die Demokratin Hillary Clinton bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen November auf rund 80 Prozent. Nur im Stadtteil Staten Island, einer Insel westlich von Brooklyn, konnte der Republikaner Trump reüssieren. In der österreichischen Community ist eine Erklärung schnell parat: „Dort leben viele Russen, die nicht einmal Englisch reden.“

Unter den Austrians in New York gibt es aber erhebliche Zweifel. Nämlich, ob Trump tatsächlich vier Jahre lang die Geschicke der Vereinigten Staaten lenken wird. „Vielleicht haut er ja nach zwei Jahren einfach den Hut drauf“, wird dort gemunkelt. „Zuzutrauen wäre es ihm“.

Manche Kabinettsmitglieder lassen hoffen

Ungewissheit herrscht auch in Diplomatenkreisen. Dort setzt man zwar eine gewisse Hoffnung auf ein paar Protagonisten in Trumps Team wie Außenminister Rex Tillerson, Verteidigungsminister James Norman Mattis oder UNO-Botschafterin Nikki Haley. Sie alle haben bei wichtigen außenpolitischen Fragen wie den transatlantischen Beziehungen zur Europäischen Union oder dem Verhältnis zu Russland mitunter ganz andere Töne angeschlagen als der mitunter von allen Poltergeistern befallene US-Präsident selbst. „Die Frage ist, wer sich durchsetzen wird.“

Eine gewisse Unsicherheit verspüren auch österreichische Wirtschaftstreibende. Vor allem wegen der Frage, wie es nun wirklich mit den Zöllen, dem Freihandel und allenfalls mit den Migrationsbestimmungen weitergehen wird. Allerdings ist aus Ihren Reihen auch (Zweck?)-Optimismus zu hören. Letztlich habe sich Trump erst Freihandelsabkommen wie NAFTA vorgeknöpft, das etwa die wirtschaftlichen Beziehungen zu einem Niedriglohnland wie Mexiko regelt, lautet die erste Analyse. Auch China zählt zu dieser Kategorie.

Geld für Investitionen statt Sozialleistungen?

Aber ein Land wie Österreich, das vor allem hochwertige Nischenprodukte exportiert? „Die Österreicher sind in ihren Nischen so gut, dass sie kein Problem haben werden“, mutmaßte ein Vertreter der heimischen Wirtschaft in New York anlässlich des Kurz-Besuchs. Doch wäre er kein strammer Vertreter seiner Zunft, würde er nicht sogar das nächste Geschäft wittern: Trump habe doch völlig berechtigterweise einen Nachholbedarf in der US-Infrastruktur geortet. „Österreichische Exporteure sehen da ein silver lining am Horizont.“

„One billion Dollar“ habe der Tycoon im Weißen Haus dafür veranschlagt. Woher er das Geld dafür nehmen will, fragen sich da die in New York beheimateten Österreicher. Ein Vertreter aus dem Universitätswesen glaubt die Antwort zu kennen: „Er streicht einfach alle Sozialleistungen, denn die sind ihm wurscht.“