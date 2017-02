Washington – Der Streit der US-Regierung mit kritischen Medien eskaliert: Der Ausschluss bestimmter US-Medien von einem Presse-Briefing im Weißen Haus löste unter Journalisten Empörung aus. Auch ehemalige Politiker verurteilten den Schritt und sprachen von einer Gefahr für die Pressefreiheit. Bei den oppositionellen Demokraten stand unterdessen am Samstag die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden bevor.

Das Weiße Haus hatte am Freitag Vertreter mehrerer bekannter US-Medien von einer Presse-Unterrichtung ausgeschlossen und damit den Vorwurf auf sich gezogen, kritische Berichterstatter zu bestrafen. Der Fernsehsender CNN, die Zeitung New York Times und das Magazin Politico gehörten zu den Organisationen, die nicht zugelassen wurden. Diese Medien hatten zuletzt immer wieder kritisch über US-Präsident Donald Trump und dessen rechtspopulistische Regierung berichtet.

Wesentlich kleinere, aber der Regierung wohlgesonnene Medien wie das ultrarechte Portal Breitbart News oder das One America News Network wurden hingegen zu der Presse-Unterrichtung zugelassen.

CNN: „Inakzeptable Entwicklung“

Die Vereinigung der Korrespondenten im Weißen Haus protestierte „scharf“ gegen das Vorgehen der Regierung. Der Vorstand werde dies mit dem Stab im Weißen Haus diskutieren, hieß es.

CNN sprach im Onlinedienst Twitter von einer „inakzeptablen Entwicklung“. Anscheinend revanchiere sich das Weiße Haus auf diese Weise für die Berichterstattung über Fakten, „die es nicht mag“. „Wir werden dessen ungeachtet weiter berichten.“ Moderator Jake Tapper nannte das Vorgehen „unamerikanisch“.

Auch die New York Times protestierte heftig. Ein derartiges Vorgehen habe es in all den Jahren, in denen die Zeitung über zahlreiche und von verschiedenen Parteien gebildete Regierungen berichtet habe, noch nicht gegeben, erklärte Chefredakteur Dean Baquet. In einem Leitartikel hieß es, der Ausschluss bestimmter Medien sei eine „unmissverständliche Beleidigung demokratischer Ideale“.

Im Dezember klang Spicer noch ganz anders

Verschiedene Medien verwiesen auf ein Interview vom Dezember, in dem Präsidentensprecher Sean Spicer dem Magazin Politico gesagt hatte, die künftige Trump-Regierung werde niemals bestimmte Medien ausschließen. „Ob konservativ, liberal oder sonst etwas, ich denke, das macht eine Demokratie im Gegensatz zu einer Diktatur aus“, hatte Spicer gesagt.

Während des Briefings am Freitag hatte Spicer das Vorgehen der Regierung hingegen verteidigt. Das Weiße Haus habe sich größte Mühe gegeben, seinen Briefing-Raum so zugänglich zu machen „wie wahrscheinlich keine andere vorherige Regierung“.

Ex-Minister: Vorgangsweise eines „Schmalspur-Diktators“

Kritik am Vorgehen der Regierung kam auch von anderer Seite. Der demokratische Ex-Arbeitsminister Robert Reich schrieb auf Facebook, Trump sei ein „Staatsdiener“ und die Wahrheit ein „öffentliches Gut“. Trump jedoch lüge „unaufhörlich“ und bestrafe bestimmte Medien. Ein solches Vorgehen sei „von einem Schmalspur-Diktator zu erwarten, nicht aber vom Präsidenten der USA“.

Der frühere Berater von Ex-Präsident Richard Nixon, John Dean, sagte in der Radiosendung „Democracy Now!“, der im Watergate-Skandal 1974 zurückgetretene Nixon habe die Medien hinter verschlossenen Türen als „Feind“ bezeichnet. Trump hingegen tue dies in aller Öffentlichkeit und fordere damit die Pressefreiheit heraus. Dies sei „äußerst besorgniserregend“.

Der Rechtspopulist Trump hatte einen Großteil der Medien am Freitag als „Feinde des Volkes“ verunglimpft. Sein Chefstratege Stephen Bannon hatte einen Tag zuvor erklärt, das Verhältnis zu den Medien werde sich „von Tag zu Tag“ weiter verschlechtern.

Demokraten wählen neuen Parteichef

Unterdessen stand bei den oppositionellen Demokraten am Samstag die Wahl zum neuen Parteivorsitzenden auf dem Programm. Bei der Abstimmung gelten Ex-Arbeitsminister Tom Perez und der Kongressabgeordnete Keith Ellison als Favoriten. Die Parteivorsitzenden in den USA sind zwar mit deutlich weniger Machtbefugnissen ausgestattet als in Europa. Dennoch wird der neue Parteichef eine wichtige Rolle bei der Neuausrichtung der Partei spielen. (TT.com, dpa/APA/AFP)