Washington - Wieder ist ein Mitglied der neuen US-Regierung in den Verdacht dubioser Kontakte zu Russland geraten: US-Justizminister Jeff Sessions traf einem Zeitungsbericht zufolge entgegen eigener Beteuerungen im vergangenen Jahr zweimal den russischen Botschafter in den USA.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump mutmaßliche Verbindungen von Mitgliedern des damaligen Wahlkampfteams nach Russland dementiert. Diese sind besonders deshalb anrüchig, weil Russland nach Überzeugung der US-Geheimdienste mit gezielten Falschinformationen und Hackerangriffen in den Wahlkampf eingriff, um Trumps Kandidatur zu fördern und seiner Gegnerin Hillary Clinton zu schaden.

Sessions log unter Eid im Senat

Wie die Washington Post berichtete, traf Sessions im Juli und September Botschafter Sergej Kisljak. Er war damals Senator und außenpolitischer Berater Trumps. Bei seinen Nominierungsanhörungen im Senat im Jänner hatte Sessions jedoch unter Eid erklärt, er habe „keine Kommunikation mit den Russen“ gehabt. Nach dem Bericht der Washington Post erklärte er nun, er habe „nie einen russischen Vertreter getroffen“, um Themen aus Trumps Kampagne zu diskutieren: „Ich weiß nicht, worauf sich diese Anschuldigungen beziehen. Sie sind falsch.“

Das Weiße Haus bestätigte, dass Sessions den russischen Botschafter „in seiner offiziellen Eigenschaft“ als Mitglied des Geheimdienstausschusses des Senats getroffen habe. Dies stimme „völlig“ überein mit seiner Aussage bei den Nominierungsanhörungen. Der Bericht sei eine weitere „Attacke“ der oppositionellen Demokraten gegen die Regierung Trump.

Die Demokraten üben scharfe Kritik an Sessions, der am 8. Februar als Justizminister bestätigt worden war. Ihre Fraktionschefin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, forderte Sessions‘ Rücktritt, weil er unter Eid gelogen habe. Ähnlich äußerte sich der demokratische Abgeordnete Elijah Cummings.

Der demokratische Senator Ron Wyden, Mitglied im Geheimdienstausschuss, forderte einen unabhängigen Sonderermittler, der die Verbindungen zwischen Mitgliedern der Trump-Regierung und Russland untersuchen müsse. Mit der mutmaßlichen Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl sind neben den Geheimdiensten bereits Sessions‘ eigenes Haus sowie vier Kongressausschüsse befasst. Sessions müsse sich wegen Befangenheit aus den Untersuchungen zurückziehen, forderten die oppositionellen Demokraten.

Kontakte können laut Graham rechtmäßig sein

Der republikanische Senator Lindsey Graham forderte „Antworten zu den russischen Verbindungen“. Bei einer CNN-Veranstaltung am Mittwochabend erklärte er zugleich, die Kontakte zwischen Trumps Kampagnenteam und Moskau „könnten rechtmäßig“ sein. „Ich will wissen, was geschah zwischen der Trump-Kampagne, der Clinton-Kampagne und den Russen“, sagte Graham.

Wegen seiner Moskau-Kontakte hatte bereits der Nationale Sicherheitsberater von Trump, Michael Flynn, keine vier Wochen nach Amtsantritt zurücktreten müssen. Er hatte laut Medienberichten vor Antritt der Regierung mit Kisljak über die von Ex-Präsident Barack Obama verhängten Russland-Sanktionen gesprochen. Dabei soll Flynn zugesichert haben, dass sich die USA unter Trump nachsichtiger gegenüber Moskau zeigen würden als die Vorgängerregierung.

Trump hat sich wiederholt für ein besseres Verhältnis der beiden Länder ausgesprochen, das in den vergangenen Jahren unter anderem wegen des Ukraine-Konflikts angespannt gewesen war. (APA/AFP)