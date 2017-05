Washington – US-Finanzminister Steven Mnuchin hat das größte Steuersenkungsprogramm in der Geschichte der USA angekündigt. Dazu gehören eine Absenkung der Körperschaftsteuer von derzeit 35 Prozent auf 15 Prozent und eine drastische Vereinfachung des Einkommensteuersystems, wie Mnuchin am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung in Washington erläuterte.

Nähere Angaben zu den Reformen bei der Einkommensteuer machte er zunächst nicht. Er sagte lediglich, die Steuererklärungen der Bürger sollten künftig auf eine „große Postkarte“ passen.

Mnuchin bestätigte bei der Veranstaltung der Website „The Hill“ jedoch Medienberichte, dass die zwischenzeitlich diskutierte Steuer auf importierte Waren vom Tisch ist. Die Diskussionen im US-Kongress über diese sogenannte Grenzausgleichssteuer hatten in der deutschen Wirtschaft große Sorge ausgelöst, da sie eine Verteuerung deutscher Produkte in den USA zur Folge gehabt hätte.

Gespanntes Warten auf Auftritt im Weißen Haus

Der Finanzminister will die Steuerreformpläne später am Tag mit mehr Details bei einem Auftritt im Weißen Haus vorstellen. Trump hatte im Wahlkampf einen massiven Abbau der Steuerlast für Unternehmen wie Privathaushalte angekündigt. Schon damals sprach er von einer Absenkung der Körperschaftsteuer auf 15 Prozent.

Der 35-prozentige US-Körperschaftsteuersatz ist einer der höchsten in den 35 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Allerdings gibt es im US-Steuerrecht zahlreiche Ausnahmeregelungen und Abzüge für die Unternehmen, so dass der effektive Steuersatz oft deutlich niedriger ist. In Deutschland liegt der Körperschaftsteuersatz bereits seit dem Jahr 2008 bei 15 Prozent.

Durch die Streichung der Pläne für die Grenzausgleichsteuer entfällt eine mögliche Einnahmequelle zur Kompensation der wegfallenden Einnahmen aus der Körperschaftsteuer. Mnuchin zeigte sich jedoch „absolut“ sicher, dass die Einnahmeausfälle durch eine Zunahme des Wirtschaftswachstums ausgeglichen werden könnten.

BIP soll dauerhaft um 3 Prozent steigen

Wie der Präsident erwarte er einen dauerhaften Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um drei Prozent, sagte der Finanzminister. Die Steuerreform solle zusammen mit dem Abbau von Regulierungen dieses Wachstum ermöglichen. Im vergangenen Jahr war die US-Wirtschaft um 1,6 Prozent gewachsen.

Laut Analysten könnte die Absenkung der Körperschaftsteuer allerdings das US-Haushaltsdefizit innerhalb der nächsten zehn Jahren um bis zu weitere zwei Billionen Dollar (1,84 Billionen Euro) anschwellen lassen. Sie verweisen auf die Erfahrungen mit früheren Steuersenkungsprogrammen in den USA, bei denen die Einnahmeausfälle keineswegs durch eine dynamischere Konjunktur ausgeglichen wurden.

Die US-Regierung präsentiert ihre Steuerreformpläne kurz vor Erreichen der symbolisch wichtigen Marke der ersten 100 Tage von Trumps Präsidentschaft am Samstag. Die Bekanntgabe der Steuerpläne ist aber erst der Anfang eines voraussichtlich zähen und langwierigen Verhandlungsprozesses im Kongress über das Vorhaben. (APA/AFP)