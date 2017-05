Berlin/Jerusalem – Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat das Treffen von Außenminister Sigmar Gabriel mit regierungskritischen Gruppen in Israel verteidigt. „Wir sind der Meinung, dass es möglich sein muss, in einem demokratischen Land auch kritische Nichtregierungsorganisationen zu treffen, ohne dass das solche Folgen hat“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

Auch bei Reisen der Kanzlerin stünden regelmäßig Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft auf dem Programm, so Seibert. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte ein geplantes Treffen mit Gabriel am Dienstag kurzfristig platzen lassen. Grund war eine Diskussionsrunde des Ministers mit Vertretern von Gruppen wie Breaking the Silence (Das Schweigen brechen), die Israels Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten kritisieren.

Die Kanzlerin sehe es als „bedauerlich“ an, dass das Gespräch mit Netanyahu ausgefallen sei. Seibert betonte: „All das ändert ja nichts an der überragenden Bedeutung unserer Beziehungen zu Israel.“

Israelische Botschafter kritisieren Netanyahu

Auch zwei ehemalige israelische Botschafter in Deutschland, Shimon Stein und Avi Primor, kritisierten Netanyahus Entscheidung. Dieser habe den Eklat haben wollen, das habe „wenig mit Deutschland zu tun“, sagte Primor dem Bayerischen Rundfunk. Stein sagte dem Deutschlandfunk, er halte Netanyahus Entscheidung für „bedauerlich“.

Seit einiger Zeit gebe es in Israel eine Regelung, solche Treffen abzusagen, wenn sich Repräsentanten aus dem Ausland mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen träfen, die Netanyahu für antiisraelisch halte, sagte Stein. Er halte es jedoch „durchaus für legitim“, dass sich ausländische Politiker mit der „Vielfältigkeit der israelischen Zivilgesellschaft“ beschäftigten, um zu verstehen, wie die israelische Gesellschaft „tickt“.

Deutsch-Israelische Gesellschaft kritisiert Auswahl der NGOs

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft kritisierte indes das Vorgehen des deutschen Außenministers. „Ich hätte mir mehr Fingerspitzengefühl des Ministers gewünscht“, sagte die Vize-Präsidentin der Gesellschaft und stellvertretende Fraktionschefin der Union im Bundestag, Gitta Connemann (CDU), der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe).

Connemann sagte, es sei zwar Tradition, bei Besuchen im Ausland mit regierungskritischen Organisationen zu sprechen. Das sei auch gut so. „Aber hier vermisse ich Sorgfalt bei der Auswahl“, fügte sie hinzu. Gabriel hatte an seinen Plänen festgehalten, sich mit Vertretern der Bürgerrechtsorganisationen Breaking The Silence und Betselem zu treffen. Diese setzen sich kritisch mit dem militärischen Vorgehen Israels in den Palästinensergebieten und mit der israelischen Siedlungspolitik auseinander.

„Breaking the Silence prangert an, legt aber seine Quellen nicht offen. Damit können israelische Behörden die Vorwürfe und Anschuldigungen nicht überprüfen“, sagte Connemann dazu. Die juristische Aufarbeitung der behaupteten Vorfälle werde damit unmöglich gemacht. „Diese NGO erhält nun durch das Gespräch mit dem Außenminister einen Ritterschlag. Deshalb verstehe ich die Kritik der israelischen Seite.“

Menschenrechtler: Netanyahu für Besatzung

Israelische Menschenrechtler betonten, dass sie nicht aufgeben werden. „Die Zivilgesellschaft nimmt keine Befehle entgegen und wird dem Druck nicht nachgeben“, teilte die Organisation Betselem am späten Dienstagabend mit.

„Wir werden Widerstand gegen die Ungerechtigkeiten der (israelischen) Besatzung leisten, bis sie der Vergangenheit angehört“, so die NGO. Netanyahu hatte ein für Dienstag geplantes Treffen mit Gabriel in Jerusalem kurzfristig platzen lassen, weil dieser mit regierungskritischen Menschenrechtsorganisationen sprechen wollte. Darunter waren Betselem und Breaking the Silence (Das Schweigen brechen), die sich kritisch mit der israelischen Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten auseinandersetzen.

„Der israelische Ministerpräsident und der größte Teil seiner Kollegen in der Koalition und in den Oppositionsparteien haben nicht die Absicht, die Besatzung zu beenden“, hieß es in der Mitteilung. Daher brauche es die feste Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft, um Netanyahu klarzumachen, dass seine Handlungen jenseits von Israels souveräner Grenze „schlicht eine Linie überschreiten“. (TT.com/APA/dpa)