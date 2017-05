Von Heinz Gstrein

Die Nacht auf Mittwoch in Istanbul. Langsam wird es hell. Doch kommt nicht die Neue Morgendämmerung „Yeni Safak", die Präsident Recep Tayyip Erdogans gleichnamiges Leibblatt der Türkei als Anbruch des „leuchtendsten Tages ihrer Geschichte" vorspiegelt. Das Morgenlicht dieses 26. April fällt auf eine der größten Verhaftungswellen seit Monaten: Mehr als 1000 höhere und mittlere Chargen von Polizei und Gendarmerie werden aus den Betten geholt oder direkt vom Einsatz und hinter Gitter gesteckt. Erdogan macht seine Drohung wahr, nach dem „Ermächtigungsreferendum" vom Ostersonntag „voll aufzuräumen". Die Festgenommenen sollen Anhänger des zum Staatsfeind Nr. 1 erklärten Muslim-Predigers Fethullah Gülen sein. Auch die Verhaftungen von Journalisten gehen weiter, als letzter ist Chefredakteur Ergin Demirhan vom linksoppositionellen Newsportal „Sendika" (Gewerkschaft) ins Gefängnis gewandert. Er wagte zu bezweifeln, dass es bei der Stimmenauszählung des Referendums mit rechten Dingen zugegangen ist.

Keine Gewaltentrennung

Erdogan hat die Volksabstimmung für seine volle Machtentfaltung nur knapp und sichtlich nicht ganz korrekt gewonnen. Mit welchen Mitteln auch immer: Das steht seit dem 16. April nicht mehr zur Debatte. Tatsache ist, dass er nun so gut wie unumschränkt über 80 Millionen Türken herrschen kann: Erdogan wurde zusätzlich zum Staats- auch Regierungschef und übernimmt wieder die Führung seiner politislamisch ausgerichteten „Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung" (AKP). Über die parlamentarische Legislative kann er mit Dekreten hinwegregieren, Richter und Staatsanwälte werden von ihm direkt ein- und abgesetzt. Von einer Gewaltentrennung kann in Ankara nicht mehr die Rede sein.

Schimpfe für Nicht-Muslime

Wenn manche Beobachter gehofft hatten, der „Raiss" (Chef) werde sich ruhiger und großmütiger verhalten, sobald er sein machtpolitisches Ziel erreicht hat, sehen sie sich getäuscht. Das Allererste, was Erdogan gleich am Abend seines wackeligen Abstimmungssieges verkündete, war eine Wiedereinführung der Todesstrafe. Wenn die EU, wenn „Jörg, Hans oder Helga etwas dagegen hätten", interessiere ihn das überhaupt nicht. Für ihn sei nur wichtig, was ein Mehmet, ein Osman und eine Ayse verlangten, und vor allem, was Allahs Gebot sei. Dass in der Türkei neben Muslimen auch Christen und Juden leben, ignoriert Erdogan. Er hat sich bisher zwar keine gröberen Akte gegen die religiösen Minderheiten zuschulden kommen lassen, anders als gegenüber den nationalen Minoritäten und besonders den Kurden, aber das Klima zwischen den Religionsgemeinschaften hat sich schon spürbar bewölkt. So wird das lang verpönte Schimpfwort für Nicht-Muslime, „Yâvur" (Giaur), sogar von Ministern in den Mund genommen.

Kampagne gegen CHP-Chef

Auch geht der neue „starke Mann am Bosporus" sofort gegen seine noch nicht in die Illegalität verwiesenen politischen Gegner an. Der beim Referendum mit ihm verbündeten Nationalistenpartei MHP wirft er vor, sich nicht an die Absprache gehalten zu haben und damit für das magere Abstimmungsergebnis verantwortlich zu sein. Dem unbeugsamen Obmann der auf europäische Gesinnung und Standards eingeschworenen „Republikanischen Volkspartei" (CHP), Kemal Kiliicdaroglu, hatte Erdogan schon vor der Abstimmung mit dem „Wegblasen" gedroht. Nachdem Kiliicdaroglu nun das Referendum — vergeblich — bei der Obersten Wahlbehörde und dem Verwaltungsgerichtshof anzufechten wagte, wurde eine Medienkampagne zu seinem Sturz in Gang gesetzt. Auch gegen ihn bedient sich das Regime des Vorwurfs von Sympathien für die „Gülenisten". An seiner Seite soll auch der namhafte CHP-Abgeordnete Garo Payan, ein armenischer Christ, „entfernt" werden. Schon im Jänner hatte man ihn im Parlament von Ankara als „Volksverräter" niedergebrüllt.

Für die proeuropäischen Volksrepublikaner wie für die MHP und die kurdisch dominierte Minderheitenpartei HDP mit ihrer auch beachtlichen christlich-armenischen oder -aramäischen Präsenz sieht das Erdogan-Konzept eine enge Anbindung an die AKP als „Führungspartei" vor. Nach altem DDR-Rezept von durch die SED beherrschten „Blockparteien". So wird im türkischen Parlament, das mit der „Verfassungsreform" vom 16. April ohnedies jede Entscheidungsgewalt eingebüßt hat, auch optische Einmütigkeit, ja Einstimmigkeit, gesichert.

Kampf der Gefolgsleute

Keine Eile zeigt Erdogan hingegen mit der Übernahme der Ministerpräsidentschaft und Bildung einer Regierung, wie das die „Verfassungsreform" vorsieht. Das wird in Ankara mit heftigem Geraufe innerhalb der AKP begründet: Zu viele Abgeordnete wollen ihre unverbrüchliche Erdogan-Treue mit einem Ministerstuhl belohnt bekommen. Um ihnen Platz zu verschaffen, läuft auch innerhalb des alten Kabinetts eine Hexenjagd auf verkappte Gülen-Freunde. Von ihr sicher ausgenommen dürften nur Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak, Außenminister Mevlut Cacusoglu und die bekopftuchte Frauenministerin Fatma Betül Sayan Kaya bleiben. Sie soll damit für ihren kämpferischen Erdogan-Einsatz in den Niederlanden belohnt werden, die sie darauf für „unerwünscht" erklärt hatten.

Auf die europäische und gezielt österreichische Kritik an seiner Entdemokratisierung hatte Erdogan schon im Abstimmungswahlkampf mit Nazi-Vorwürfen und Drohungen von Vergeltung geantwortet. Jetzt zieht sein Europa-Minister Ömer Celik den Flüchtlingsknüppel aus dem Sack: Gleich im Mai will er der EU das Ultimatum stellen: entweder Visa-Freiheit für türkische Pässe und noch mehr Geld aus Brüssel — oder Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens von 2016. Zusätzlich war aus Erdogans Mund öfter zu hören, dass er dann Europa mit drei Millionen Asylwerbern aus Syrien und der ganzen afro-asiatischen Welt in seinen Lagern überschwemmen wird. Als letzte Verbalattacke vor diesem Wochenende ließ der Machthaber wissen, dass er nicht länger an „der Tür einer islamophoben EU" die Beitrittsklinke putzen wird. Als frischen Beweis für die europäische Muslim-Feindlichkeit geht jener Tiroler Zahnarzt durch die türkischen Medien, der Erdogan-Anhänger gebeten hat, nicht zu ihm in Behandlung zu kommen. „Einst Juden — heute Türken unerwünscht" titeln in Istanbul viele Zeitungen.

Mit Putin und Trump

Dem Möchtegern-Sultan Erdogan fällt es jetzt erst recht leicht, die Europäer nach dem Grundsatz „Viel Feind — viel Ehr'" weiter herauszufordern. Zu seiner totalen Machtergreifung via Stimmzettel haben ihm sowohl Trump wie Putin gratuliert. Den Kreml­führer beißt auch daheim kein Gewissen wegen seiner Mängel an Demokratie. Und ein US-Präsident, der notorisch die Medien beschimpft, findet kaum etwas daran, wenn Erdogan die „Journaille" als „Terroristen mit der Feder" diskriminiert.

Erdogans Image-Kampagne

So werden sich der türkische und der russische Machthaber schon kommenden Mittwoch in Sotschi treffen, um gemeinsam Zukunftspläne zu schmieden. Die Olympia-Stadt an der Kaukasischen Riviera wird aber nur eine von vielen Stationen einer Weltreise sein, bei der Erdogan seinen international angeschlagenen Ruf wieder aufzumöbeln versucht. Mitte Mai findet sich Erdogan dann im Weißen Haus ein, um Donald Trumps ihm nach dem Referendum telefonisch erteilten Segen auch persönlich entgegenzunehmen.

Ganz so glatt dürfte es aber dabei nicht abgehen. Zwar hat die Türkei brav den US-Kurswechsel von einer Beseitigung Assads in Syrien zu seiner Duldung mitgemacht. Inzwischen sind die Türken jedoch über Trumps Hinweis auf die Armenier-Massaker verärgert und bombardieren die vom Pentagon gegen den Islamischen Staat (IS) aufgebotenen syrischen Kurden. Erdogan dürfte daher von seinem impulsiven Gastgeber im Weißen Haus nicht nur Lob empfangen, sondern auch den Kopf gewaschen bekommen.