Belgrad/Colmar – Frankreich liefert den ehemaligen kosovarischen Ministerpräsidenten Ramush Haradinaj nicht an Serbien aus. Das zuständige Gericht in Colmar lehnte die Auslieferung am Donnerstag ab. Die serbischen Behörden beschuldigen Haradinaj, als Kommandant der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) 1999 Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Haradinaj (48) war Anfang Jänner in Frankreich auf Basis eines serbischen Haftbefehls festgenommen worden. Während des Kosovo-Krieges 1998/99 führte Haradinaj die UCK im Westen des Kosovo – damals noch serbische Provinz – an. Nach dem Krieg stand der Kosovo unter UNO-Verwaltung. Im Dezember 2004 wurde Haradinaj zum Regierungschef gewählt.

Zweifacher Freispruch

Nach 100 Tagen im Amt trat er zurück, um sich den Vorwürfen des UNO-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Den Haag zu stellen. 2008 wurde Haradinaj freigesprochen. Im selben Jahr erklärte der Kosovo seine Unabhängigkeit. Als der ICTY-Prozess gegen Haradinaj zum Teil neu aufgerollt worden war, wurde er 2012 erneut freigesprochen.

Haradinaj war am 4. Jänner im französischen Teil des Flughafens Basel auf Basis eines serbischen Haftbefehls aus dem Jahr 2004 festgenommen worden. Das zuständige Gericht im französischen Colmar setzte Haradinaj bis zur Entscheidung über die Auslieferung an Serbien unter Auflagen auf freien Fuß. Haradinaj musste in Frankreich bleiben und sich zwei Mal pro Woche bei der Polizei melden. Wegen des internationalen Haftbefehls Serbiens war Haradinaj schon einmal im Juni 2015 kurzzeitig in Slowenien festgenommen worden.

Feuerwerk in Prishtina

In Prishtina wurde die Nachricht aus Frankreich mit einem von Anhängern Haradinajs eigens vorbereiteten Feuerwerk gefeiert, berichteten Medien in Prishtina. Haradinaj zeigte sich nach der Entscheidung des Colmarer Gerichts zufrieden. „Das Verfahren ist heute abgeschlossen worden“, stellte er gegenüber dem TV-Sender Kosova Klan fest. Er werde sogleich seinen Pass bei der Polizei in Straßburg abholen und hoffe, noch im Laufe des Tages in den Kosovo zurückkehren zu können, fügte er hinzu. Haradinaj ist derzeit Abgeordneter im kosovarischen Parlament.

Er steht in Opposition zu Staatspräsident Hashim Thaci, ebenfalls ein ehemaliger UCK-Kämpfer. Thaci begrüßte die Nachrichten aus Frankreich auf Facebook. Sie seien gut für den ganzen Kosovo. „Einmal mehr wurde bewiesen, dass die Verleumdungen serbischer Dienste gegen die Kosovo-Befreiungsarmee unbegründet sind und von der demokratischen Welt nicht berücksichtigt werden“, schrieb Thaci.

Die serbischen Behörden stehen auf dem Standpunkt, der ICTY-Prozess gegen Thaci habe sich nur auf Vorwürfe des Jahres 1998 bezogen. Die aktuellen Vorwürfe Belgrads beträfen aber Geschehnisse im Jahr 1999. Es gebe Dutzende Belastungszeugen.

Serbien will protestieren

Der serbische Regierung reagierte denn auch empört auf die Entscheidung gegen die Auslieferung. Premier Aleksandar Vucic kündigte eine Protestnote an Frankreich an. Der serbische Botschafter in Paris werde zu Konsultationen nach Belgrad beordert, erklärte Vucic auf einer Pressekonferenz in Belgrad. Der Gerichtsbeschluss sei „schändlich, skandalös, gesetzwidrig und vor allem politisch“, er stelle einen „großen Sieg des Verbrechens“ dar.

Die Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments, die österreichische Grüne, Ulrike Lunacek, begrüßte dagegen das Vorgehen der französischen Justiz mit Blick auf den Freispruch Haradinajs durch den ICTY. „Dieser serbische Versuch, ein juristisches Exempel am heutigen Vorsitzenden einer kosovarischen Oppositionspartei zu statuieren, war von Anfang an völlig inakzeptabel. Ich fordere deswegen von der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sowie den Regierungen der Mitgliedstaaten, (...) dass sie in dieser Sache gegenüber Serbien klare Worte finden und Druck ausüben. Derartige Haftbefehle, die bereits eindeutig getroffene Gerichtsurteile nicht akzeptieren wollen, müssen ein für alle Mal ad acta gelegt werden. Das ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung und konstruktive Fortsetzung des EU-moderierten Dialogprozesses zwischen Belgrad und Prishtina, der dem Prinzip guter Nachbarschaft verpflichtet ist“, forderte Lunacek in einer Aussendung. (APA)