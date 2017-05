Istanbul – In der Türkei muss eine Frau ins Gefängnis, weil sie in einem Anruf bei einer Fernsehsendung den Militäreinsatz gegen Kurden im Südosten der Türkei kritisierte. Ein Gericht in Istanbul verurteilte Ayse Celik aus der Kurdenmetropole Diyarbakir am Mittwoch wegen „Terrorpropaganda“ zu einem Jahr und drei Monaten Haft Monaten auf Bewährung, wie die Nachrichtenagentur Anadolu und die Zeitung „Cumhuriyet“ meldete.

Der Produzent der Sendung, Kadir Turnali, und 38 Menschen, die Celiks Äußerungen unterstützt hatten, wurden freigesprochen. Das Gericht legte Celik zur Last, sie habe mit ihren Äußerungen die Methoden der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) legitimieren wollen. „Sind Sie sich im Klaren darüber, was im Osten der Türkei passiert?“, hatte sie im Jänner 2016 in der Beyaz Show im Sender Kanal D gesagt. „Die Leute kämpfen gegen Hunger und Durst, vor allem die Kinder. Seien Sie bitte sensibel, schweigen Sie nicht.“

Die Lehrerin sagte in der Show unter anderem: „Schweigen Sie nicht. Lassen Sie Menschen nicht sterben. Lassen Sie Kinder nicht sterben. Lassen Sie Mütter nicht sterben.“

Kanal D und der Moderator der Sendung, Beyazit Öztürk, hatten sich für die Äußerungen der Anruferin entschuldigt. Der Sender gehört zur mächtigen Dogan-Gruppe, der auch die Zeitung „Hürriyet“ und der Sender CNN-Türk gehören.

Die Lehrerin aus der Kurdenmetropole Diyarbakir hatte im Jänner 2016 in dem populären TV-Programm „Beyaz Show“ auf den Konflikt in der Südosttürkei gelenkt, der im Westen kaum Beachtung findet. Zu der Zeit führte die türkische Armee eine Großoffensive gegen die PKK. Gefechte und Ausgangssperren waren an der Tagesordnung.

Kritiker bemängeln die immer stärkere Einschränkung der Presse-und Meinungsfreiheit in der Türkei. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) kritisierte erst am Mittwoch, die Lage für Journalisten und Medien habe sich wegen der „beispiellosen Repressionswelle seit dem Putschversuch im vergangenen Sommer erneut verschlechtert“. (APA/AFP)