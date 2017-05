Von Beate Troger

Wien, Caracas – Elend und Verzweiflung sind in Venezuela allgegenwärtig. Kinder sind unterernährt, weil Grundnahrungsmittel fehlen, Medikamente werden rationiert, die Energieversorgung bricht immer wieder zusammen, knapp jeder Dritte ist arbeitslos. Mit blutigen Massenprotesten mit bislang 30 Todesopfern fordert die Opposition seit Wochen in dem autoritär-sozialistisch regierten Land Neuwahlen, um den längst überfälligen Wandel herbeizuzwingen.

Denn mit den weltweit größten Ölreserven von 300 Milliarden Barrel könnte Venezuela eigentlich ein reiches Land sein. Doch in den vergangenen vier Jahren ist die Wirtschaftsleistung geschätzt um knapp ein Viertel eingebrochen, die Inflation kletterte auf mehr als 700 Prozent, in den Städten sind Gewalt und Kriminalität mit mehr als 28.000 Morden jährlich eskaliert. „In Venezuela treffen eine akute politische und eine dramatische strukturelle Wirtschaftskrise aufeinander“, erklärt Ulrich Brand, Politologe an der Universität Wien, im Gespräch mit der TT. Nach dem Tod des Sozialisten Hugo Chávez sei dessen Nachfolger Nicolás Maduro ein „äußerst schwacher Präsident“, erläutert Brand. Im April 2013 habe Maduro die Neuwahl nur noch sehr knapp gewinnen können, seit den Parlamentswahlen im Dezember 2015 ist das Parlament fest in der Hand der Opposition.

Seither regiert Maduro mithilfe von Notstandsdekreten. „Die Lage hat sich nun massiv zugespitzt, seit der Oberste Gerichtshof, der noch mit Chavisten besetzt ist, Ende März das Parlament de facto ausschalten wollte“, sagt Brand. Doch der umstrittene Schritt habe nach nur zwei Tagen wieder zurückgenommen werden müssen. „Seither entlädt die Opposition ihre Frustration bei den Massenprotesten auf der Straße.“

Die Wurzeln der tiefen Wirtschaftskrise liegen noch weiter in der Vergangenheit. Chávez hatte in seiner 15-jährigen Amtszeit den Realsozialismus des 21. Jahrhunderts ausgerufen und ökonomisch alles auf eine Karte gesetzt: das Öl. Eine diversifizierte und private Industrie und eine gesunde Landwirtschaft aufzubauen wurde völlig verabsäumt. Mit den Öleinnahmen wurde ein umfangreiches Sozialsystem aufgebaut. Trotz herber Kritik an Chávez’ zunehmend autoritärem Führungsstil funktionierte das Modell der Umverteilung – bis der Rohölpreis 2014 massiv eingebrochen ist. Das schwarze Gold spülte laut IWF im Jahr 2014 noch 39,7 Mrd. US-Dollar (heute ca. 36,4 Mrd. Euro) in die Staatskassen, zwei Jahre später waren es nur noch 5,29 Milliarden. In der Folge drehte sich die Spirale aus Rezession, Staatsverschuldung und Geldentwertung immer schneller.

Zurzeit hat der Staat nicht einmal genug Papier und Tinte, um neue, immer größere Geldscheine zu drucken. Wasser gilt bereits als unleistbares Luxusgut, eine Flasche kostet so viel wie 250 Liter Benzin an der Zapfsäule. „Dieser Staatskapitalismus war zum Scheitern verurteilt“, sagt Lateinamerika-Experte Brand. Der Staat ist im Grunde pleite und verkauft seine Goldreserven. Seit 2016 hat sich der Bestand auf 170 Tonnen bereits mehr als halbiert.

Dass Regierung und Opposition noch zueinanderfinden, um einen Weg aus der Krise zu finden und den drohenden Bürgerkrieg abzuwenden, hält der Wiener Politologe für äußerst unrealistisch: „Die Fronten sind zu stark verhärtet.“ Der Experte geht davon aus, dass rasche Neuwahlen nicht mehr abzuwenden sind. „Maduro kündigte diesen Schritt indirekt bereits an, indem er erklärte, im Fall von Wahlen 80 Prozent Zustimmung zu bekommen“, sagt Brand. Unklar sei aber die künftige Positionierung des Militärs, das bislang regierungstreu war. Unwahrscheinlich sei eine Intervention von außen. Sowohl die USA als auch die Organisation Amerikanischer Staaten drängen auf eine „regionale Lösung“ des Konflikts.