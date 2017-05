Caracas – In Venezuela läuft die Opposition Sturm gegen die Pläne von Präsident Nicolas Maduro, die Verfassung zu reformieren. In der Hauptstadt Caracas errichteten Demonstranten am Dienstag vielerorts Barrikaden aus Müllsäcken, Ästen, Flaschen und Kartons, um den Verkehr zum Erliegen zu bringen. „Wir glauben nicht an den vorgetäuschten Frieden“, erklärte einer der Regierungsgegner. „Er hat nur noch mehr Öl ins Feuer gegossen.“

Maduro kündigte am Montag an, eine verfassungsgebende Versammlung zu bilden. Diese soll eine Reform in Angriff nehmen, damit die Staatskrise überwunden werden kann. Die Opposition sieht in dem Vorstoß einen Versuch Maduros, an der Macht zu bleiben, ohne ihrer Forderung nach einer vorgezogenen Parlamentswahl nachzukommen. Oppositionsführer Henrique Capriles rief die Bevölkerung auf, die Proteste fortzusetzen.

Seit Anfang April sind bei Ausschreitungen in dem ölreichen lateinamerikanischen Land mindestens 29 Menschen getötet und mehr als 400 weitere verletzt worden. Hunderte Demonstranten wurden inhaftiert. Dennoch reißen die Proteste gegen Maduro nicht ab. Bei den Venezolanern herrscht große Wut über die schwere Wirtschaftskrise, die zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt hat.

Die Krise hat auch Auswirkungen für ausländische Unternehmen in Venezuela. Die Regierung beschlagnahmte ein Werk des US-Autobauers General Motors. GM kündigte am Dienstag an, deswegen Abschreibungen in Höhe von bis zu 100 Millionen Dollar (91,49 Mio. Euro) vorzunehmen. (APA/Reuters)