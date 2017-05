Von Hans Rauscher

Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst totalen Umbruchs einer jahrzehntelangen, erfolgreichen politischen Ordnung. Man kann sie „Nachkriegsordnung“ nennen. Wenn sie fällt, ist die Welt, wie wir sie kennen, vorbei. Es ist, trotz allem, eine Welt von Frieden, Wohlstand und Freiheit. Das Gespenst kann man in Begriffe fassen, es sind die des autoritären Rechtspopulismus und der illiberalen Demokratie, an die Macht geschwemmt durch eine Welle von Wahlsiegen rechtspopulistischer Parteien. Wenn dieses politische Modell den endgültigen Sieg erringen sollte, sind alle Errungenschaften der letzten Jahrzehnte dahin. Man muss es so alarmistisch sagen.

Aber warum „alarmistisch“? Ist es nicht das gute Recht des Wahlvolkes, eine politische Ordnung, die ihm nicht mehr passt oder seinen Bedürfnissen nicht mehr zu genügen scheint, zu verändern oder eben umzustürzen? Wir reden hier über ganz normale Vorgänge an der Wahlurne, von freien, allgemeinen und geheimen Wahlen, in denen eben ein ganz anderes demokratisches und auch gesellschaftliches Modell herbeigeführt wird oder werden könnte. Was nicht gesagt werden darf, aber gesagt werden muss, könnte also so lauten: Vielleicht haben die Wähler der rechtspopulistischen Parteien ja recht? Zunächst in dem Sinn, dass sie ihre Interessen derzeit nicht ausreichend vertreten sehen. Vielleicht, weil sie sich von einer gesellschaftlichen Entwicklung, der Zuwanderung, überrollt fühlen, zu der sie nie jemand wirklich gefragt hat und die sie so nicht wollen. Das wäre sozusagen ein berechtigter Protest. Aber man kann in der Diskussion noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht ist es tatsächlich Zeit für ein anderes System, für eine andere Art von Demokratie, eine, die härter durchgreift und weniger auf die Rechte des Einzelnen und von Minderheiten Rücksicht nimmt? Das wäre ein System, das zwar die Führer der rechtspopulistischen Parteien – von Trump über Le Pen bis hin zu Putin – mehr oder minder offen anstreben, beziehungsweise schon erreicht haben, aber vielleicht nicht alle der Protestwähler wirklich wollen. Wobei es allerdings etwa in Österreich Umfragen gibt, wonach sich beträchtliche Minderheiten der Bevölkerung „einen starken Führer an der Staatsspitze“ wünschen, „der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss“. Das wäre, das muss klar gesagt werden, ein Systemwechsel von einem demokratischen zu einem klar autoritären, undemokratischen System. Laut einer im April dieses Jahres veröffentlichten Umfrage des angesehenen SORA-Instituts ist die Zustimmung zu dieser Aussage („starker Führer, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss“) von 14 Prozent in 2007 auf 23 Prozent in 2017 gestiegen. Also auf fast ein Viertel der Befragten. Und diejenigen, die vielleicht nicht so weit gehen wollen – haben sie eine Vorstellung davon, was passiert, wenn die Rechtspopulisten wirklich an die Macht kommen und das ganze über 70 Jahre alte Nachkriegssystem tatsächlich kippt? Schon vor der Stichwahl in Frankreich am 7. Mai ging man davon aus, dass bei einem Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen das europäische System in den Grundfesten erschüttert wäre. Sie will aus EU und NATO austreten, eine Achse mit Putin bilden (der sie bereits finanziert und den Wahlkampf ihres Gegners Emmanuel Macron sabotiert). Ein Sieg von Le Pen wurde für den Fall möglich gehalten, dass einerseits etliche nationalkonservative, aber auch linkspopulistische Wähler zu ihr überlaufen, andererseits von den Gemäßigten zu viele frustriert zu Hause bleiben. Kein Wunder, dass Marine Le Pen Ende Jänner auf dem Koblenzer Kongress der europäischen Rechtspopulisten (auch die FPÖ war dabei) jubelnd auf einen „Domino­effekt in ganz Europa“ hoffte: „2016 war das Jahr, in dem die angelsächsische Welt erwacht ist. Ich bin mir sicher, dass 2017 das Jahr sein wird, in dem die Völker des kontinentalen Europa erwachen.“ Danach wäre Europa wirklich voller Gespenster. Nach allen Erfahrungen der letzten Jahre lässt sich der populistische Wähleraufstand aber auf diese Umbrüche zurückführen: 1) die Bedrohung traditioneller Lebensstile durch Zuwanderung.

2) der Verlust des Zukunftsoptimismus. Man kann streiten, ob sich – in Österreich – die reale Lage der Menschen tatsächlich generell verschlechtert hat. Aber das wahre Problem, das sich in vielen Umfragen und Einzelgesprächen zeigt, ist das mangelnde Vertrauen in die Zukunft. Zusammen mit dem Verlust des Vertrauens in die etablierten Eliten.

Die Flüchtlingswelle 2015/16 machte ein Unbehagen akut, das schon vorher angesichts der wachsenden muslimischen Bevölkerung im Inland (rund 600.000 oder sieben Prozent) rumorte. „Man kommt sich ja fremd im eigenen Land vor“ – das ist der tausendfach und in zig europäischen Sprachen vorgebrachte Spruch. Es muss auch gefragt werden können – im Sinne von vernünftig und lösungsorientiert diskutiert: Wie groß ist der sozial verträgliche Anteil einer anderen Kultur und eines anderen Gesellschaftsmodells in einer westlich-liberalen Gesellschaft? Man muss das diskutieren, ohne in Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit zu verfallen. Gleichzeitig muss klar sein und klargemacht werden: Hier ist der Westen, hier herrschen freies Denken, Frauenrechte, hier hat die Religion einen streng umschriebenen Platz.

In Österreich geht es den meisten ganz gut, etlichen überraschend gut und einigen in netten kleinen Nischen sehr gut – aber trotzdem herrschen Missstimmung und Angst, Zukunftsangst.

Daraus ist eine Haltungsänderung entstanden, eine Stimmungsdrehung ins Autoritäre, von der niemand so recht reden will, aber dringend zu sprechen wäre.

Wie diese illiberale oder autoritäre Demokratie aussieht, kann man jetzt schon in Osteuropa, in Russland, Ungarn, Polen, beobachten. Es wird gewählt, sogar einigermaßen frei, allerdings nicht fair. Die Opposition und die kritische Öffentlichkeit haben keine Chance, weil ihnen in einem schleichenden Prozess fast all­e Möglichkeiten genommen wurden.

Das ist ein Modell, das sich nicht zur Nachahmung empfiehlt – auch wirtschaftlich nicht.

Aber wäre es nicht ein Weg, die heimische Demokratie umzubauen? Etwa indem man dazu übergeht, das Volk stärker einzubinden, also die „direkte Demokratie“ im Sinn­e von Volksabstimmungen und Volksbefragungen zu fördern.

Aber die direkte Demokratie muss im Rahmen gesehen werden: Ein kompliziertes Thema lässt sich kaum jemals auf eine simple „Ja/Nein“-Formel bringen. Die Möglichkeit, im Vorfeld, im Parlament einen Kompromiss auszuhandeln, der auch die Anliegen einer – oft sehr großen – Minderheit berücksichtigt, fällt weg.

Bei relativ knappen Schicksalsabstimmungen wie etwa dem Brexit kamen so 48 Prozent unter die Räder. Dabei wird bei solchen Referenden in der Realität sehr oft gar nicht über die Frage auf dem Stimmzettel abgestimmt, sondern über ein anderes Thema.

Die Wähler der Rechtspopulisten haben in vielem Recht. Zumindest in ihrem Problemgefühl.

Die traditionellen Regierungen haben darauf keine Antwort gefunden, vor allem nicht auf das Problem der Zuwanderung. Der erste Schritt wäre aber, sich kühl und sachlich den – oft beunruhigenden – Realitäten zu stellen. Es geht darum, die Stimmung vor dem Abkippen in die autoritäre Versuchung zu bewahren. Wie? Die Antwort ist zunächst: Kämpfen! Damit ist zunächst die Zivilgesellschaft gefordert. Die klassischen, gemäßigten Parteien sind bereits zu mutlos, zu anpasslerisch. Es müssen sich viele kleinere, private Initiativen bilden, durchaus auch mit Unterstützung der liberalen Medien, die der Propaganda der Nationalpopulisten entgegenarbeiten. Es geht um die Stimmung. Um die Überwindung der kleingeistigen, entmutigten, frustrierten Stimmung der Gereiztheit. Das politische Personal muss wieder eine Zukunftserzählung anbieten können. Aber auch die Zivilgesellschaft – das sind wir alle – muss sagen, was angeblich nicht gesagt werden darf, aber gesagt werden muss: Es ist zu schaffen.