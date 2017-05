Washington, Peking — US-Medien berichten über einen möglichen Interessenkonflikt in der Präsidentenfamilie. Im Zentrum steht Jared Kush­ner, Schwiegersohn und Mitarbeiter von Präsident Donald Trump. Sein Familienkonzern hat nun mit Veranstaltungen in Peking und Shanghai um chinesische Investoren für das Hochhausprojekt „Kush­ner 1" in New Jersey geworben. Dabei soll auch auf die Verwandtschaft zum US-Präsidenten hingewiesen worden sein. Zu­dem ist Jared Kusher im Weißen Haus u. a. für die Beziehungen zu China zuständig.

Am Montagnachmittag entschuldigte sich die Familie Jared Kushner für den Geschäftstermin in China. "Frau Meyer wollte klar sagen, dass ihr Bruder seine Funktion in der Firma im Jänner abgegeben hat und nichts mit dem Projekt zu tun hat", erklärte Kushner Companies am Montag. "Kushner Companies entschuldigt sich, wenn die Erwähnung ihres Bruders als Versuch gewertet wurde, die Investoren zu überzeugen. Das war nicht ihre Absicht."

Ins Rampenlicht gerät nun auch das Visa-Programm „EB-5". Wer mindestens 500.000 Dollar in den USA investiert, kann eine Green Card erhalten und später US-Bürger werden. Die Kushners haben — wie andere auch — offensiv mit dem Programm geworben. Laut New York Times gingen drei Viertel der im Vorjahr ausgestellten EB-5-Visa an Chinesen. Die Kushners sollen auf diese Weise auch schon 50 Mio. Dollar für ein anderes Projekt in New Jersey aufgetrieben haben. Dabei handelte es sich um 2016 fertig gestellte Luxus-Apartments, die unter dem Namen Trump vermarktet wurden. (floo/TT.com/APA)