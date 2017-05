Teheran – Im Iran finden am 19. Mai richtungsweisende Präsidentschaftswahlen statt. Der als gemäßigt geltende Amtsinhaber Hassan Rouhani bewirbt sich um seine Wiederwahl. Ihm weht allerdings ein kalter Wind entgegen. Seine Gegner wollen seinen Reformkurs stoppen. Als aussichtsreichste Herausforderer Rouhanis gelten die erzkonservativen Kandidaten Ebrahim Raissi und Mohammad Bagher Ghalibaf.

Der einflussreiche Kleriker Raissi und der Teheraner Bürgermeister Ghalibaf gehören der so genannten „Besorgten-Fraktion“ an, die dem Präsidenten neben Misswirtschaft vorwirft, den Islam unterminiert und den Trend zur Säkularisierung in der Gesellschaft gestärkt zu haben. Sie will eine Rückkehr zu den islamischen Wurzeln. Doch auch unter dem als Reformer geltenden Rouhani hat sich die Menschenrechtssituation nicht merklich verbessert, die Zahl der Hinrichtungen ist weiter hoch.

Kritik an Rouhani wird lauter

Rouhanis konservative Gegner halten ihm vor, dass das im Juli 2015 in Wien unterzeichnete Atomabkommen mit der internationalen Gemeinschaft nicht zum versprochenen Wirtschaftsaufschwung geführt habe. Viele westliche Firmen scheuen weiterhin Investitionen im Iran. Rouhanis Rivalen werfen ihm auch vor, das Thema soziale Gerechtigkeit zu vernachlässigen und die Armen zu vergessen. So wurde Rouhani kürzlich nach einem Bergwerksunglück mit Dutzenden Toten lautstark von Überlebenden beschimpft, als er den Ort der Katastrophe besuchte.

Auch der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, der sich bisher häufig hinter den Präsidenten gestellt hatte, äußerte kürzlich Kritik an Rouhanis Regierung. Khamenei, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat, warnte vor der Umsetzung eines „vom Westen inspirierten“ Erziehungsplans der UNESCO, der unter anderem mehr Chancengleichheit für die Geschlechter vorsieht. Dieser Plan widerspreche den islamischen Prinzipien, erklärte Khamenei.

Nach Kritik Rouhanis am Raketenprogramm des Landes warnten die Streitkräfte und die mächtigen Revolutionsgarden in einem ungewöhnlichen Schritt den Präsidenten vor einer Einmischung in Militärangelegenheiten. „Wir betonen und empfehlen nochmals, dass Präsidentschaftskandidaten kontroverse Äußerungen zu sensiblen Militär- und Verteidigungsangelegenheiten unterlassen“, sagte Armeesprecher Massoud Jazayeri. Rouhani hatte zuvor den Test von zwei iranischen Raketen mit israelfeindlicher Aufschrift kritisiert.

Jugend wünsche „Weg der Freiheit“

Rouhani seinerseits griff seine konservativen Rivalen hart an und warf ihnen vor, seit Jahrzehnten für „Hinrichtungen und Gefängnis“ zu stehen. Die Ära „der Gewalt und des Extremismus“ sei vorüber, sagte der moderate Politiker bei einer Wahlkampfkundgebung. Er warf den Konservativen vor, die Geschlechter in der Öffentlichkeit trennen zu wollen, und forderte die Rehabilitierung der Anführer der Reformbewegung. Die Konservativen würden immer nur für Verbote eintreten, doch die Jugend habe „den Weg der Freiheit“ gewählt.

Unterstützung bekam Rouhani vom moderaten Ex-Präsidenten Mohammad Khatami, der zur Wahl des Amtsinhabers aufrief. Im Fall einer Niederlage von Rouhani drohe „eine Rückkehr zu internationaler Isolation und Sanktionen“, warnte der Reformer auf seiner Website. Der 73-jährige Geistliche bleibt populär im Iran, seit Jahren dürfen Medien aber nicht über ihn berichten.

Rouhani hat gute Karten

Nach Angaben des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif steht bei der Präsidentenwahl der Öffnungskurs des Landes auf dem Prüfstand. „Die Wählerstimmen werden entscheiden, welchen Weg das Land in den nächsten vier Jahren gehen wird“, sagte Zarif. Die Wähler würden auch darüber urteilen, ob sie den Weg der achtjährigen Präsidentschaft (2005-2013) von (Mahmoud) Ahmadinejad wollten, oder den Kurs der vergangenen vier Jahre unter Präsident Rouhani.

Weitere Kandidaten für die Präsidentenwahl sind Vizepräsident Eshagh Jahangiri, ein Parteigänger Rouhanis, der konservative Ex-Kulturminister Mostafa Mirsalim und der moderate ehemalige Vizepräsident Mostafa Hashemitaba.

Nicht antreten zur Wahl darf der ehemalige Hardliner-Präsident Ahmadinejad, ihm wurde eine Kandidatur vom Wächterrat untersagt, ebenso seinem früheren Stellvertreter Hamid Baghaei.

Obwohl er wegen seiner wirtschaftspolitischen Schwierigkeiten unter Druck steht, glauben Beobachter, dass Rouhani bessere Karten als seine konservativen Gegnerspieler hat. Während es ihm gelungen ist, das Reformlager hinter sich zu scharen, konnten sich die Hardliner nicht auf einen Einheitskandidaten einigen, der dem Amtsinhaber die Stirn bieten könnte. (APA)