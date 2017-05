Washington – Internationale Pressekommentare befassen sich am Donnerstag mit der Entlassung von FBI-Direktor James Comey durch US-Präsident Donald Trump. Der britische Guardian schreibt:

„Donald Trumps Vorgehen stellt eine Gefahr für die Regierungsführung der USA dar. Es erscheint auf unheilvolle Weise als Teil eines Systems der Übertretung verfassungsmäßiger Grenzen. Trump feuert Beamte, die ihm im Wege stehen. Er greift Richter an, wenn diese seine Politik ungesetzlich finden. Er weigert sich, seine Steuererklärung zu veröffentlichen, durch die Interessenskonflikte offenbar werden könnten. (...)

Die Macht in der Trump-Präsidentschaft wird von der Familie des Präsidenten gehalten sowie von offenbar inkompetenten Anhängern, deren Hauptbeitrag Loyalität statt Sachkenntnis ist. Indem Trump öffentlich erklärte, der FBI-Direktor Comey habe ihm drei Mal versichert, dass nicht gegen ihn ermittelt werde, hat er mit der seit langem akzeptierten Gepflogenheit gebrochen, dass Präsidenten sich nicht öffentlich zu laufenden Ermittlungen äußern. Schon gar nicht, wenn es um sie selbst geht. Kurz gesagt: Trump regiert wie der Präsident einer Bananenrepublik und nicht wie der Führer der ältesten verfassungsmäßigen Regierung der Moderne.“

El Mundo (Madrid):

„Die plötzliche und verdächtige Absetzung des FBI-Direktors löst so viel Argwohn aus, dass wir vor dem ersten großen Skandal der Präsidentschaft von Donald Trump stehen. Die Entscheidung schädigt einerseits die Glaubwürdigkeit einer der wichtigsten Institutionen der USA. Andererseits wird die Unabhängigkeit der Justiz infrage gestellt. (...) Es ist eine sehr schlimme Angelegenheit, die die republikanische Administration in eine sehr missliche Lage bringt. Sollte der künftige, vom Präsidenten ernannte FBI-Direktor die Ermittlungen über die Russland-Connection von Trumps Team zu den Akten legen, wird es einen Riesenskandal geben.“

Neue Zürcher Zeitung:

„Comey hängt der Ruf eines hartnäckigen Ermittlers an, seine Behörde war die treibende Kraft hinter den Untersuchungen zu möglichen Verbindungen zwischen Trumps Team und Russland. (...)

Mit Comeys Entlassung lähmt der Präsident die Russland-Ermittlungen. Dass diese ihm ein Dorn im Auge sind, hat er bei jeder Gelegenheit bekundet. Trump mag auch hoffen, damit die Leaks abzustellen, die seit Monaten ständig für Überraschungen sorgen und die an der Legitimität seines Wahlsiegs rütteln. Es brauchte nun einen Sonderermittler: Nur ein solcher könnte derzeit überparteilich und glaubhaft die Ermittlungen zur Frage vorantreiben, inwiefern Trumps Team im Wahlkampf mit Russland konspiriert hat. Das Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit an einer Antwort wird Trump auch mit Comeys Entlassung nicht abstellen – so gerne er das wohl würde.“

Sme (Bratislava):

„Paradoxerweise hatte gerade (Trumps Gegenkandidatin) Hillary Clinton Comey vorgeworfen, mitschuldig an ihrer Wahlniederlage zu sein, weil er zehn Tage vor der Wahl Informationen über die Ermittlungen in ihrer E-Mail-Affäre veröffentlichte. Die Debatte, ob Comey damit richtig oder falsch handelte, ist noch immer heiß.

Trump muss aber aus all dem klar gewesen sein, dass der FBI-Chef auch dann, wenn er vielleicht etwas falsch gemacht hat, dies sicher nicht aus politischer Voreingenommenheit tat. Wenn er nun Comey trotzdem entlässt, darf er sich nicht über Interpretationen wundern, dass das wohl deshalb geschah, weil er aus wie immer gearteten Gründen keine unvoreingenommenen Ermittlungen haben will. Wenn er nichts zu befürchten hätte – also irgendwelche Enthüllungen – würde er wohl nicht so brutal gegen Comey vorgehen.“

Bergens Tidende (Bergen):

„Die Verbindung zwischen der Entlassung und der Russland-Untersuchung ist unmöglich zu übersehen, auch wenn die Ermittlungen nicht Trumps offizielle Begründung sind. Der US-Präsident scheint eine Bedrohung loswerden zu wollen. Für sich selbst und nicht für das Land. Auch wenn sich herausstellen sollte, dass Trump und sein Team unschuldig sind, erinnert der Russland-Fall immer daran, dass Trumps Wahlsieg teilweise zu erklären ist, weil er Hilfe von (Russlands Präsident) Wladimir Putin bekommen hat.(...)Was auch immer geschieht, das dramatische Ereignis ist einfach zu verstehen: Der Präsident feuert einen Direktor, der sein eigenes Team untersucht. Das ist ein Skandal.“

De Telegraaf (Amsterdam):

„Viele Politiker sind schon seit langem keine respektablen Herren mehr und Trump, mit seiner langen Liste großer und kleiner Skandale, ganz sicher nicht. Aber sollten der Immobilien-Tycoon oder seine Entourage nun tatsächlich düstere Geschäfte mit den Russen gemacht haben?

Das ist die Kernfrage, die mit der Entlassung von FBI-Direktor James Comey nur noch aktueller geworden ist. So gesehen konnte der amerikanische Präsident nichts Dümmeres tun, als den umstrittenen Comey zu entlassen. (...)

Ob Trump naiv oder bösartig ist, muss sich noch zeigen, aber es ist bereits eine Art von Chef zu erkennen, wie er nicht zu einer ordentlichen Präsidentschaft passt. Trump ist noch immer der steinreiche Immobilienunternehmer, der denkt, dass für ihn und seine Familie andere Regeln gelten. Durch ein solches Verhalten ertönt der Ruf nach einer unabhängigen Untersuchung der ‚Russland-Frage‘ zu Recht lauter denn je.“

Nepszava (Budapest):

„Trump hat damit einen Krieg angefangen, den er kaum gewinnen kann. Gewissermaßen hat er dem amerikanischen Rechtssystem den Krieg erklärt. Genauso wie Julius Cäsar, als dieser vor 2066 Jahren an der Spitze seiner 13. Legion den Grenzfluss Rubikon überschritt, um gegen (die eigene Hauptstadt) Rom zu marschieren. (...) Die (von Comey geführten) Ermittlungen im Zusammenhang mit den suspekten russischen Geschäftsbeziehungen der Entourage von Trump schlugen zuletzt immer höhere Wellen. (...) Wenn sich nun am Ende herausstellen sollte, dass Trump seine Macht missbraucht hat, um die Aufdeckung konkreter Fakten zu verhindern, dann hätte er sich einer Straftat schuldig gemacht. Infolgedessen ließe sich gegen ihn ein Amtsenthebungsverfahren – ein Impeachment – einleiten. Die Alternative dazu wäre, wie im Falle Cäsars, nur mehr noch die Errichtung einer Diktatur.“