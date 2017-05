Von Rolf Steininger

Unsere Politik richtet sich nicht gegen irgendein Land oder irgendeine Doktrin, sondern gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos. Ihr Zweck ist die Wiederbelebung einer funktionierenden Weltwirtschaft."

So lauteten die Kernsätze in jener berühmten Rede, die der amerikanische Außenminister George Marshall am 5. Juni 1947 an der Harvard-Universität hielt und die zum Ausgangspunkt des später so genannten Marshallplans wurde: Die USA boten Europa umfassende Hilfe an.

Moskau lehnt ab

Zur Beratung über das Hilfsangebot Marshalls trafen die Außenminister Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion — Ernest Bevin, Georges Bidault und Wjatscheslaw Molotow — Ende Juni 1947 in Paris zusammen. Das Treffen endete am 2. Juli mit dem Auszug Molotows. Als er den Konferenzsaal verließ, flüsterte Bevin seinem Privatsekretär zu: „Dies ist die Geburtsstunde des Westblocks."

Mit Molotows Nein war genau das eingetreten, was zumindest die Briten erhofft hatten und was, wie der sowjetische Historiker Mikhail Narinsky meint, „ein schwerer diplomatischer Fehler" der sowjetischen Führung war. In der Rückschau sind sich die Historiker einig, dass die Konferenz in Paris der entscheidende Wendepunkt in den Ost-West-Beziehungen war.

Im Westen wurde die Sowjetunion für die nun eintretende Entwicklung verantwortlich gemacht: Stalin zwang die osteuropäischen Staaten zum Verzicht auf die Teilnahme am Marshallplan — auch Polen und die Tschechoslowakei, die schon zugesagt hatten — und reagierte im September mit der Gründung des Kommunistischen Informationsbüros, des Kominform.

Der — wenn auch nur schwache — Versuch, die Zusammenarbeit innerhalb der Anti-Hitler-Koalition auch nach dem Ende des Krieges fortzusetzen, war gescheitert. Der Marshallplan aber wurde zur großen Erfolgsstory der amerikanischen Nachkriegsgeschichte. Im Rahmen dieses Programms, das offiziell „European Recovery Program" (ERP), Europäisches Wiederaufbauprogramm, hieß, stellten die USA von 1948 bis 1952 16 europäischen Ländern insgesamt etwa 13 Milliarden Dollar zur Verfügung (nach heutigem Wert etwa 130 Milliarden Dollar).

Deutschland und Österreich

Dieser Plan war die Antwort auf viele Probleme. Er verminderte das eklatante europäische Zahlungsbilanzdefizit; er versprach die Restauration traditioneller Ordnungsverhältnisse in Frankreich und Italien; er sollte die Westdeutschen für sich gewinnen und Österreich und Griechenland auf Westkurs halten.

Mit ihm erweiterten die USA ihren wirtschaftlichen, politischen, militärischen und kulturellen Einfluss in Europa. Der Plan wurde dadurch zum entscheidenden Instrument im Kalten Krieg, wobei die drei Westzonen Deutschlands eine entscheidende Rolle spielten. Deutschland war der Schlüssel für vieles.

Der amerikanische Botschafter in Moskau brachte das damals auf die einfache Formel: „Es geht um die Zukunft Deutschlands und damit um die Zukunft Europas." Und es ging um die Zukunft Österreichs! Welch enorme strategische Bedeutung Österreich damals in der Auseinandersetzung zwischen Ost und West für die USA hatte, wird erst deutlich, wenn man die Zahlen vergleicht: Westdeutschland erhielt 1,4 Milliarden Dollar, Österreich 962 Millionen Dollar.

Die Österreicher sollten daran gehindert werden, so hieß es damals in einer britischen Stellungnahme, „sich dem sowjetischen Vergewaltiger hinzugeben". Diesem Ziel entsprechend wurden die ERP-Mittel eingesetzt.

Funktionieren des Plans

Österreich erhielt die Hilfe als Geschenk („grants") in Form von Sachgütern. Österreichische Unternehmer bezahlten die Waren dann zum Inlandspreis in Schilling, die auf ein „Gegenwertkonto" („counterpart") eingezahlt wurden. Mit diesem Geld wurden zu zinsgünstigen Konditionen Investitionen ermöglicht — vor allem in der Industrie, aber auch zur Fertigstellung von Projekten (etwa des Kraftwerks Kaprun).

Österreich war das einzige Land, in dem sowjetische Besatzungstruppen standen und das trotzdem als Ganzes Marshallplangelder erhielt. Der größte Teil der Hilfe ging allerdings in die Westzonen; auf die russische Zone — in Wien, Niederösterreich und Burgenland — entfielen bei 46 Prozent der Arbeitnehmer nur rund 17 Prozent der Marshallplan-Hilfe.

Kommunistischer Protest

Wie in allen europäischen Ländern lehnten auch in Österreich die Kommunisten den Plan ab; sie waren hier besonders unglaubwürdig, denn ihre Reaktion stand in sichtbarem Gegensatz zum Verhalten der russischen Besatzungsmacht. Es war nicht überzeugend, den Marshallplan, der Geld und Brot brachte, als „Werk zur Versklavung und Kolonisierung Österreichs" zu brandmarken, gleichzeitig aber das Vorgehen der russischen Besatzungsmacht zu tolerieren, die jede Gelegenheit nutzte, um wirtschaftliche Vorteile auch mit völkerrechtlich fragwürdigen Methoden zu erreichen.

Die Sowjetunion protestierte zwar offiziell gegen die Teilnahme Österreichs, profitierte dann aber, da bestimmte für die gesamtösterreichische Wirtschaft benötigte Güter auch in ihre Zone kamen und sie über normale Handelskanäle von privaten Firmen Marshallplangüter erwerben konnten, um sie bei Bedarf und unter Umgehung der österreichischen Ausfuhrkontrolle in den Osten zu exportieren. Um dies zu verhindern, gab es auf amerikanischer Seite ein System von Exportkontrollen für strategische Güter — eine Maßnahme, die nicht nur Österreich, sondern alle Marshallplan-Länder betraf.

Fazit für Österreich

Die Hilfsleistungen des Marshallplans machten tiefen Eindruck auf die Österreicher und auf ihre politischen Repräsentanten, von den Kommunisten abgesehen. Die Dankesworte der Politiker entsprangen nicht nur politischem Kalkül, sondern auch einem ehrlichen Gefühl.

Die USA wurden von den österreichischen Politikern zunehmend als Garant der Freiheit und wirtschaftlichen Stabilität gesehen, Amerika und die Amerikaner wurden für viele zum Vorbild. Der Marshallplan führte denn auch zur Popularisierung des amerikanischen Lebensstils und der amerikanischen Kultur in Österreich. Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Österreich hat vom Marshallplan gewaltig profitiert. Von dessen erfolgreicher Durchführung ging eine Vorbildwirkung auf die österreichische Wirtschaftsentwicklung aus — mit Auswirkungen bis auf den heutigen Tag.

Der Wiederaufbau einer leistungsfähigen Wirtschaft wurde wesentlich beschleunigt, wobei Gelder in großem Umfang auch für humanitäre Zwecke (Nahrungsmittel) ausgegeben wurden. Selbst wenn die amerikanische Marshallplan-Verwaltung auf manchmal omnipotente Weise in das wirtschaftliche und politische Geschehen eingriff, entstand dadurch doch keine langfristige Abhängigkeit.

Die Freigabe der Mittel war vom amerikanischen Verständnis eines ökonomisch sinnvollen Einsatzes solcher Gelder bestimmt und nicht von der Absicht, eine möglichst lang anhaltende Abhängigkeit der österreichischen Wirtschaft zu erreichen. Primär ökonomische, nicht politische Erwägungen bestimmten daher die Freigabe der Mittel — allerdings auch mit einem politischen Ergebnis: Das Land wurde in seiner Ausrichtung nach Westen gestärkt.

Nur so wurden 1955 Staatsvertrag und Neutralität überhaupt erst möglich. Was viele nicht wissen: Der Marshallplan lebt weiter. Die USA übergaben 1962 das Gegenwertkonto — immerhin 11,2 Mrd. Schilling — in die Verfügungsgewalt der Republik Österreich, die aus diesem ERP-Fonds seither zinsgünstige Kredite zur Realisierung wirtschaftlicher Investitionsvorhaben und strukturverbessernder Maßnahmen vergibt. 70 Jahre nach der Rede von Außenminister Marshall verfügt der Fonds über ein Vermögen von immerhin 2,9 Milliarden Euro.