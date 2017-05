Berlin – Deutschland und die Türkei streben nach den jüngsten Streitigkeiten eine Verbesserung der Beziehungen an. Das sagte Außenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag dem ZDF nach einem Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in London. „Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie wir wieder zu vernünftigen Beziehungen kommen können“, sagte Gabriel am Rande der Somalia-Konferenz.

Das sei auch im Interesse derjenigen, die in der Türkei lebten, deutsche Staatsbürger seien, die dort entweder verhaftet worden seien oder nicht aus dem Land dürften, sagte Gabriel. Es gehe zudem darum, dass die deutschen Bundestagsabgeordneten das Recht haben müssten, die deutsche Bundeswehr in Incirlik zu besuchen. Auf der Luftwaffenbasis sind etwa 260 deutsche Soldaten stationiert. Im vergangenen Jahr hatte die Türkei deutsche Bundestagsabgeordneten über Monate den Besuch bei den deutschen Soldaten in Incirlik verweigert.

In der Türkei sitzen zahlreiche Journalisten in Haft, unter ihnen der deutsch-türkische Welt-Korrespondent Deniz Yücel. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Gabriel sagte dem ZDF weiter, Yildirim habe deutlich gemacht, dass die Türkei erwarte, „dass wir mehr gegen terroristische Organisationen tun wie die PKK“. Sie sei eine gefährliche Organisation, „da hat er Recht“. Ziel sei es, „wie wir wieder zu vernünftigen Beziehungen kommen können“. (APA/dpa)