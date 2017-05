Teheran/Washington - Unmittelbar vor der Präsidentenwahl im Iran haben die USA neue Sanktionen wegen des iranischen Raketenprogramms verhängt. Zugleich verzichtete Washington aber darauf, die im Zuge des Atomabkommens suspendierten Strafmaßnahmen wieder einzusetzen. Teheran warf den USA am Donnerstag wegen der Verhängung der „illegalen Sanktionen“ „Böswilligkeit“ vor.

Die US-Regierung hatte am Mittwoch neue Sanktionen gegen einzelne Vertreter des iranischen Rüstungssektors und ein chinesisches Unternehmen verhängt, das an Irans Raketenprogramm beteiligt ist. Washington sieht in dem Programm einen Verstoß gegen internationales Recht, da die Raketen Atomsprengköpfe transportieren könnten.

Teheran verurteilt „Böswilligkeit der US-Regierung“

Irans Außenministeriumssprecher Bahram Ghasemi erklärte, der Iran verurteile „die Böswilligkeit der US-Regierung“. Er warf ihr vor, mit den „einseitigen und illegalen extraterritorialen Sanktionen“ den Erfolg des Atomabkommens untergraben zu wollen. Das Raketenprogramm gehöre zum „absoluten Recht“ des Iran auf Selbstverteidigung.

Der Iran werde an seinem Programm zur Entwicklung ballistischer Raketen - ohne atomare Sprengköpfe - festhalten, betonte Ghasemi. Im Gegenzug für die neuen Sanktionen werde Teheran neun US-Bürger und Firmen, die sich im Mittleren Osten Menschenrechtsverstößen schuldig gemacht hätten, auf die iranische Sanktionsliste setzen.

Die Verhängung der neuen Sanktionen erfolgte einen Tag vor der wichtigen Präsidentenwahl im Iran, bei der der moderate Amtsinhaber Hassan Rouhani eine zweite Amtszeit anstrebt. Der Abschluss im Juli 2015 eines langfristigen Atomabkommens und die Aufhebung der im Streit um das iranische Nuklearprogramm verhängten Sanktionen ist sein größter Erfolg. (APA/AFP)