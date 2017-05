Washington - Chaotische Szenen spielten sich vor wenigen Tagen beim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington ab. Auf dem Rasen vor der türkischen Botschaft brach eine wilde Schlägerei aus.

Mehrere Videos kursieren seit Tagen im Netz. Demonstranten, bestehend aus Kurden und anderen Erdogan-Gegnern, sollen mit Erdogan-Anhängern aneinandergeraten sein. Dann soll sich auch noch das Sicherheitspersonal des türkischen Präsidenten an der Schlägerei beteiligt haben - und dabei besonders brutal vorgegangen sein.

Aufnahmen, die erst jetzt von Amerika'nin Sesi, dem türkischen Ableger der Voice of America, dem offiziellen staatlichen Auslandssender der USA, veröffentlicht wurden, zeichnen ein völlig neues Bild des Zwischenfalls. Auf den Bildern ist eine schwarze Limousine zu sehen, umringt von Männern in dunklen Anzügen. In dem Luxuswagen sitzt Erdogan.



Dann steigt der türkische Präsident aus. Er betrachtet in aller Ruhe wie seine Männer auf die wehrlosen Demonstranten einschlagen; sie sogar treten, wenn sie am Boden liegen. Er geht in Richtung des Eingangs der Botschaft, dreht sich noch einmal um, um einen letzten Blick auf die Prügelei zu werfen. Ohne aber seine Männer zurückzupfeifen.

Neun Verletzte, zwei Sicherheitsbeamte verhaftet



Neun Menschen wurden bei der Prügelei verletzt. Zwei Männer aus Erdogans Sicherheitsteam wurden festgenommen. Inzwischen sind sie aber wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen zu den Zusammenstößen sind noch nicht beendet.

Die US-amerikanische Seite behauptet, dass die türkischen Sicherheitskräfte bewusst in die Schlägerei eingegriffen hätten, um die Demonstranten, die auch kurdische Fahnen geschwenkt hätten, zu verletzen. Von der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wird berichtet, dass Erdogans Männer lediglich die Demonstranten zerstreuen und die Ausschreitungen damit unterbinden wollten. (bfk)