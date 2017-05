Von Veronika Eschbacher, APA

Washington – Zwei Gesten dominieren aktuell in US-Haushalten. Während demokratisch-gesinnte US-Bürger mittlerweile fast täglich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ob der Berichte über Geheimnisverrat, möglicher Justizbehinderung und der allgemein als chaotisch angesehenen Amtsführung des US-Präsidenten Donald Trump, herrscht bei den allermeisten republikanisch gesinnten Amerikanern Schulterzucken.

James Oldga aus dem kalifornischen Costa Mesa gehört zu jenen, die gleichgültig mit den Schultern zucken. Der Logistiker sieht keinen Grund, warum er sich nach einer Woche, die in US-Medien als „Höllenwoche für Trump“ beschrieben wurde, aufregen sollte. Der Trump-Unterstützer der ersten Stunde genießt vielmehr sein freies Wochenende und dreht zufrieden Würste auf seinem Grill. Er gibt seinem Präsidenten zehn von zehn möglichen Punkten für die bisherige Amtsführung. „Medien und viele andere in Washington arbeiten gegen Trump. Er aber bleibt hart und seinem Plan treu“, sagt Oldga. „Dafür applaudiere ich ihm.“

Zu Oldgas positiver Grundstimmung trägt auch bei, dass er bereits Veränderungen in seinem Land erkenne. Vor Trump hätten die wenigsten seiner Bekannten die Führung in Washington unterstützt, erinnert er sich. Heute hingegen blickten die Menschen mit viel mehr Zuversicht in die Zukunft, und diese Zuversicht helfe vor allem der Wirtschaft. Er selbst habe sich kürzlich für Jobs in North Dakota und Montana bei Öl-, Gas- und Logistikfirmen interessiert, und heuer gebe es ungleich mehr Möglichkeiten, als in den Jahren davor. „Die Firmen wissen, dass sie in naher Zukunft mit Unterstützung aus dem Weißen Haus rechnen können. Jeder ist echt optimistisch.“

„Trump gibt die Marschrichtung vor“

Aber auch außerhalb der USA gebe nun endlich der US-Präsident den Ton im Weltgeschehen an. „Trump gibt die Marschrichtung vor“, sagt Oldga stolz. Er schmiede wichtige Allianzen und jene Politiker aus anderen Ländern, die früher ihre Interessen gegenüber den USA durchsetzten, würden nun auf Trump hören und seiner Politik folgen.

Kritik am Präsidenten will Oldga nicht gelten lassen. Der von Trump gefeuerte FBI-Chef James Comey etwa habe seine Befugnisse überschritten und der Präsident habe nur Mut bewiesen, ihn trotz der zu erwartenden Kritik zu entlassen. Auch Verbindungen des Trump-Teams zu Russland vermögen es nicht, Oldgas Gemüt zu erregen. Hillary Clinton hätte doch genauso Beziehungen zu Moskau gehabt wie das Trump-Team. Die ganze Russland-Chose sei nur noch immer Thema in den liberalen Medien, weil diese sich weiterhin nicht damit abfinden könnten, dass sie die Wahlen verloren hätten. „Sie bestehen auf die Geschichte, dass Trump ohne Hilfe nicht gewinnen hätte können.“ Dabei habe ein Blinder gesehen, welcher der beiden Kandidaten mehr Menschen für sich begeisterte.

Unweit von Oldgas Apartment feiert Alexandria Coronado mit 200 republikanischen Freunden einen dreifachen Kindergeburtstag. Auch die Klavierlehrerin aus Cypress, die ihr Leben lang konservativ gewählt hat, ist weiterhin mit dem Präsidenten „sehr zufrieden“, und der Großteil ihrer Freunde sei es ebenso – weil Trump seine Versprechen bisher einhalte. Einziger Wermutstropfen sei für sie alle, dass so viele Posten in Washington bis heute unbesetzt seien, dabei sei doch schon fast Juni. „Er muss das jetzt wirklich tun. Sobald er loyale Leute auf allen Posten hat, dann wird es auch diese Leaks und all die damit verbundenen Probleme nicht mehr geben“, ist Coronado überzeugt.

Viele Vorwürfe, die gegen Trump in den vergangenen Tagen erhoben wurden, könne sie nicht nachvollziehen. „Wenn ich Comey wäre und als FBI-Direktor befinde, dass der Präsident Staatsverrat oder Behinderung der Justiz begeht, würde ich das doch gleich melden und nicht wochenlang auf den Beweisen sitzen und darauf warten, bis mir die Informationen nützen“, sagt Coronado. Auch für die Vorwürfe geheimer Absprachen zwischen Russland und dem Trump-Wahlkampfteam und einem etwaigen Einfluss auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2016 habe sie noch keinen einzigen konkreten Beweis gesehen. „In Wirklichkeit gibt es keinen Grund, weiter darüber zu reden“, sagt sie. Coronado freut sich aber darüber, dass ein Sonderermittler ernannt wurde. „Damit wird dieses ganze Geschnatter jetzt einmal abgestellt, Robert Mueller wird seinen Job machen, niemand kann mehr irgendwelche Fakten erfinden und der Präsident mit seiner Agenda fortfahren.“

Dass es zu einer Amtsenthebungsverfahren kommen könnte, ist für Coronado „lächerlich“. Trump habe kein Verbrechen begangen, und somit gäbe es auch keinen Grund etwa für einen Rücktritt. Diese Einschätzung teilt auch Oldga. Dass Trump ob des steigenden Drucks das Handtuch werfen könnte, glaubt er nicht. Im Gegenteil, dieser werde vielmehr den Spieß umdrehen: „Der Präsident hat keine Angst vor diesen Establishment-Typen und er wird sie weiter beißen, bis die ganze Wahrheit ans Licht kommt.“

Nur wenige bereuen Stimme für Trump

Die andauernden Angriffe auf Trump, der sich als Opfer dieser inszeniert, veranlasst seine Anhänger, die Reihen noch enger zu schließen. Die allgemeine Zustimmung zu seiner Präsidentschaft liegt laut Gallup aktuell bei 38 Prozent, bei Republikanern hingegen hält der US-Präsident weiterhin bei 84 Prozent Zustimmung. Das ist ein Wert, der sich im Vergleich zu seinem Amtsantritt Ende Jänner lediglich um 5 Prozentpunkte verringert hat. Und auch wenn es auf Facebook mittlerweile die Gruppe „Ich bereue es, 2016 Trump gewählt zu haben“ gibt, bedauern diversen Umfragen zufolge lediglich 2 bis 3 Prozent der fast 63 Millionen Trump-Wähler ihre Entscheidung.