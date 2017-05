Teheran – Bei den Kommunalwahlen im Iran hat die Koalition aus Moderaten und Reformern die größten Städte zurückerobert. Die Konservativen verloren nicht nur die Hauptstadt Teheran, sondern auch die zweit- und drittgrößten Städte, Mashhad und Isfahan, wie iranische Medien am Montag meldeten. Auch die Großstädte Shiraz und Jazd sowie Karadsh bei Teheran und Zahedan im Südosten fielen an die Reformer.

Die Kommunalwahl fand am Freitag gleichzeitig mit der Präsidentenwahl statt, bei der sich der moderate Amtsinhaber Hassan Rohani mit 57 Prozent der Stimmen deutlich gegen seinen konservativen Herausforderer Ebrahim Raisi durchsetzte. Auch in Tabriz und Ghazwin im Nordosten sowie in Bandar Abbas am Persischen Golf errangen die Reformer eine Mehrheit.

Teheraner Bürgermeister verlor Amt nach 14 Jahren

In Teheran verlor der konservative Bürgermeister Mohammed Bagher Ghalibaf nach 14 Jahren sein Amt. Der frühere iranische Polizeichef hatte sich zunächst auch um das Präsidentenamt beworben, jedoch kurz vor der Wahl seine Kandidatur zugunsten von Raisi zurückgezogen. Ghalibaf, der bei der Wahl 2013 Rouhani unterlag, sieht sich mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert.

„2013 gewannen wir die Präsidentenwahl, aber nicht die Stadträte. Dieses Jahr waren wir bei beiden Wahlen erfolgreich“, sagte der Reformer Ali Tajerinia der Zeitung Aftab-e Yazd. Als Erfolg erwies sich die Taktik der Reformer, Listen mit ihren bevorzugten Kandidaten über soziale Medien zu verbreiten, um den Bürgern die Orientierung zu erleichtern.

Deutlich mehr Frauen in Stadt- und Gemeinderäten

„Das Volk hat gewählt und nach vielen Jahren sein Vertrauen in die Reformer ausgedrückt“, sagte Sahra Nejadbahram der Zeitung Shargh, die als eine von sechs Frauen in den Teheraner Stadtrat gewählt wurde. „Wir müssen dieses Vertrauen auf jede mögliche Weise bewahren.“ In vielen Landesteilen stieg der Anteil der Frauen in den Stadt- und Gemeinderäten deutlich an. (APA/AFP)