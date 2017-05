Von Michael Sprenger

Wien – Christian Kern bespielt in den kommenden Wochen die internationale Bühne. Dies kommt dem Kanzler und SPÖ-Vorsitzenden im Wahlkampf zupass. Will er doch nicht länger allein dem Außenminister und Gegner bei der Nationalratswahl, Sebastian Kurz, das Feld außerhalb Österreichs überlassen.

Gestern Abend stieg er in den Flieger nach Kairo. In Ägypten wird Kern mit dem dortigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und Regierungschef Sherif Ismail zusammentreffen. Zudem ist ein Treffen mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, fixiert. Neben Themen wie Terror und der Flüchtlingsfrage werden Wirtschaftsfragen die Reise an den Nil dominieren.

Am Donnerstag wird der Kanzler in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. Dort trifft er unter anderem mit Kronprinz Mohammed bin Zayed al-Nahyan zusammen. Auch hier spielen die angespannte Lage in der Region und Wirtschaftsthemen eine wichtige Rolle. Die Föderation von sieben Emiraten auf der Arabischen Halbinsel ist der größte Handelspartner für Österreich in der Golfregion.

Nach seiner Rückkehr nach Wien bleiben Kern dann nur wenige Tage in den Tiefen der Innenpolitik. Am 1. Juni wird er bereits beim Europaforum des WDR in Berlin erwartet. Auf der Tagesordnung steht die europäische Zukunftsfrage: Terror, Krisen, Krieg und immer neue Herausforderungen – sind Europas goldene Zeiten vorbei? In Berlin ist ein Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel geplant.

Beide, Kern und Merkel, stehen neben EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf der Rednerliste des Europaforums.

Von Berlin aus geht es für Kern gleich weiter zum Internationalen Wirtschaftsforum nach St. Petersburg. Dort kommt es zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Kern wird in St. Petersburg auch an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Mit ihm diskutiert neben Wladimir Putin auch der indische Premier Narendra Modi.

Am 22. und 23. Juni wird der Kanzler während des Treffens der Staats- und Regierungschefs der EU erstmals mit dem neuen französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron einen intensiven und direkten Meinungsaustausch haben. Bislang hatte er mit Macron nur telefonischen Kontakt.

Der internationale Reigen erlebt dann vor der Sommerpause noch einmal einen Höhepunkt. Im Zusammenhang mit dem „Berlin Prozess“ kommt es am 12. Juli in Triest zu einem europäischen Gipfel mit den Ländern des Westbalkans. Kern versteht sich, hier trifft er sich mit dem Außenminister, als Motor für den Beitritt der Westbalkanstaaten in die EU.

Auf bilateraler Ebene soll es in den kommenden Wochen weitere Treffen mit Macron, Merkel und Co. geben. In Zeiten des Wahlkampfes bekommt die Außenpolitik einen anderen Stellenwert.