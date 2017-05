Von Andreas Rinke/Reuters

Taormina/Washington - Als sich Donald Trump auf dem US-Stützpunkt Sigonella auf Sizilien von amerikanischen Soldaten verabschiedet, spricht er von „großartigen Beziehungen“, die sein Land zu anderen Staaten habe. Doch aus Sicht der engsten westlichen Partner beruht die Begeisterung nicht auf Gegenseitigkeit - das ist die Bilanz des NATO-Gipfels in Brüssel und des G-7-Treffens auf Sizilien.

Am Sitz der Verteidigungsallianz mussten sich die wie Schulkinder aufgereihten NATO-Partner eine Strafpredigt Trumps anhören, was sie dem Bündnis angeblich an Militärausgaben schuldeten. In Taormina machten die EU-Partner sowie Kanada und Japan dann hinter verschlossenen Türen deutlich, dass Trump gerade in eine Sackgasse zu rennen drohe - mit möglicherweise verheerenden Folgen für sein Wahlkampf-Versprechen, Amerika wieder „groß zu machen“.

„G-6“ und die USA

Dass ein G-7-Gipfel in der Abschlusserklärung erstmals die Isolation der USA in einem wichtigen Punkt wie Klimaschutz benennt, ist eine Premiere - und ein klares Warnsignal an den US-Präsidenten, auch wenn dieser dies innenpolitisch sogar als Erfolg für seine Standhaftigkeit verkaufen mag. Deutsche Medien sprachen bereits von „G-6“ und den USA. Denn nicht nur beim fehlenden Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen, sondern auch bei Handel und Migration verliefen die Fronten im Kreis der wichtigsten westlichen Industriestaaten so, dass die USA jeweils eine Sonderrolle einnahmen.

Dies verdeckt allerdings nach Einschätzung von EU-Diplomaten, dass sich Trump in seiner kurzen Amtszeit bereits erheblich bewegt hat. Auch Merkel lobte einen Kompromiss in der Handelspolitik und die weitgehende Einigkeit in einer Vielzahl außenpolitischer Themen und dem Anti-Terror-Kampf. „Das eigentliche Problem mit dem neuen US-Präsidenten ist, dass er von einem radikal anderen Standpunkt aus startete, nämlich der Ablehnung jeder multilateralen Ordnung“, sagt ein EU-Diplomat. Erfolge müsse man nach anderen Maßstäben messen.

Mühsame Einbindung in internationale Strukturen

Gemessen daran ist man etwa in der deutschen Regierung mit der Bilanz der Trump-Reise nicht so unzufrieden: Nachdem er bereits eine Ablehnung der NATO revidiert hatte, besteht der eigentliche Erfolg von Taormina für deutsche Diplomaten darin, ihn zur klaren Absage an den Protektionismus bewegt zu haben - was auf dem G-20-Finanzministertreffen in Baden-Baden noch nicht möglich war. So vage dies sein mag: Dies entlastet die deutsche Vorbereitung für den G-20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli erheblich, weil die USA schlecht hinter die Formulierung der G-7 zurückfallen können.

Schritt für Schritt lässt sich Trump doch in multilaterale Strukturen einbinden - auch wenn dies dem früheren Immobilienunternehmer mühsam erscheint. Deshalb wurde auch das Bekenntnis zu der von Trump harsch kritisierten Welthandelsorganisation (WTO) in Taormina von seinen Partnern als Erfolg verkauft. Die informellen Gespräche vieler Regierungschefs mit Trump scheinen also etwas Wirkung zu zeigen.

Klimapolitik als Nagelprobe

Die Nagelprobe für die Einheit des Westens wird nun die Klimapolitik. Noch von Taormina aus kündigte der US-Präsident an, in der neuen Woche zu entscheiden, ob sein Land aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen wird. Die Brisanz wurde ihm von den G-7-Partnern deutlich gemacht: Sollte er dem Druck von Klimaschutz-Gegnern und Lobbyisten nachgeben, wird es einen offenen Konflikt der USA mit den westlichen Partnern und wohl weiten Teilen der Welt geben. Dabei könnte es dann nicht mehr nur um den Streit über Gipfelerklärungen gehen: Frankreich hat etwa Strafen für Firmen aus Ländern angeregt, deren Regierungen sich durch fehlende Klimaschutzauflagen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen.

Von einer amerikanischen Führungsrolle, die Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn am Wochenende erwähnte, sprach auf dem G-7-Gipfel außer den Amerikanern niemand mehr. Die gibt es höchstens im militärischen Bereich, weshalb Trumps Bekenntnis gelobt wurde, in Konflikten wie in Syrien, Libyen, der Ukraine und Korea eine aktive Rolle zu spielen. Ansonsten entstand bei den Partnern eher der Eindruck einer Supermacht, die selbst geführt werden müsse - weil deren Chef viele globale Zusammenhänge noch nicht verstehe.

China als neue Führungsmacht?

So erhielt Trump auch den nicht so dezenten Hinweis, dass es einen gewissen Widerspruch zwischen seinem „America first“ und dem Aufstieg Chinas gebe. Bereits im Februar nutzte der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, um sich der Welt angesichts Trumps protektionistischer Äußerungen als neue Führungsnation im Freihandel zu präsentieren.

Mit der Seidenstraßenkonferenz machte die Volksrepublik dann ihren Anspruch als künftig wichtigste Handels- und Wirtschaftsnation klar. Zieht sich Washington aus dem weltweiten Klimaschutz zurück, dürfte sich die Führung in Peking dem Rest der Welt auch dort als Führungsmacht verkaufen. Und die EU, Kanada oder Japan werden dann wohl an der Seite Chinas und nicht der USA stehen.