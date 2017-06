Moskau/St. Petersburg – Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist erneut festgenommen worden: Wie seine Ehefrau und eine Sprecherin mitteilten, wurde der 41-jährige Oppositionspolitiker am Montag vor Beginn einer Demonstration in Moskau festgesetzt.

Nawalny, der bereits Ende März für 15 Tage inhaftiert wurde, hatte für Montag - dem russischen Unabhängigkeitstag - zu landesweiten Protesten gegen die Korruption im Land aufgerufen.

„Hallo, hier ist Julia Nawalnaja... Alexej ist im Hauseingang festgenommen worden. Er hat gebeten, Euch zu sagen, dass sich an unserem Vorhaben nichts geändert hat: Twerskaja“, schrieb Nawalnys Frau im Kurzbotschaftendienst Twitter mit Blick auf die Hauptdurchgangsstraße zum Kreml, wo die nicht genehmigte Demonstration stattfinden sollte. In einer weiteren Botschaft auf Nawalnys offiziellem Twitter-Konto waren zahlreiche Polizeiautos vor dem Eingang eines Gebäudes zu sehen.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch bestätigte die Festnahme des Oppositionspolitikers. Sie teilte zudem mit, dass in den Büros von Nawalnys Anti-Korruptions-Organisation der Strom abgestellt worden sei.

Mindestens 300 Festnahmen in St. Petersburg

Auch bei einer Demonstration in St. Petersburg selbst griff die Polizei hart durch. Zumindest 300 Personen sollen dort festgenommen worden sein.

Nachdem bereits am 26. März einige Tausend St. Petersburger einem Aufruf Nawalnys gefolgt waren, bekundeten auch am Montag Demonstranten in großer Anzahl ihren Unmut über die Politik des russischen Präsidenten und seiner Regierung. In Ermangelung einer eigenen Demonstrationserlaubnis hatten Nawalnys Anhänger dabei geplant, eine für den gesamten Tag bewilligte militärisch-patriotische Folkloreveranstaltung am Marsfeld zu kapern und derart Massenfestnahmen unwahrscheinlicher zu machen.

Behörden versuchten Demonstranten auszutricksen

Doch die Behörden versuchten den Protestierenden einen Strich durch diese Rechnung zu machen. Nachdem die lokalen Organisatoren der Nawalny-Demo „Wir fordern Antworten“ bereits am Vormittag von der Polizei festgesetzt wurden, verkündete die Polizei am frühen Nachmittag überraschend, dass die Folkloreveranstaltung früher als geplant zu Ende gehen werde.

Gleichzeitig wurden die Demonstrationswilligen eingeladen, mit eigens bereitgestellten Busen zu einem Park am Stadtrand zu fahren, um dort ihre Kundgebung abzuhalten. Hunderte Versammelte quittierten dieses Angebot mit Gelächter. „Die Busse werden nicht zu diesem Park fahren, sondern zum nächsten Polizeiposten“, sagt ein junger Demonstrant. Er sollte recht behalten: Die angeblich für den Transfer zum legalen Demonstrationsort vorgesehen Busse der städtischen Verkehrsbetriebe wurden kurze Zeit später ausschließlich für den Abtransport von Festgenommen verwendet.

Vereinzelt auch Kinder abgeführt

Begleitet von „Schande“-Spruchchören begannen Sondereinsatzkräfte der Polizei schließlich kurz nach 14.00 Uhr mit der Festnahme größerer Gruppen. Die meisten Demonstranten hatten sich ohne Plakate im Zentrum des Marsfelds aufgehalten, manche hatten sporadisch „Wir fordern Antworten“, „Ihr könnt nicht alle verhaften“ oder auch „Putin ist ein Dieb“ skandiert. Schließlich warfen Protestierende eine große aufgeblasene Ente einander zu. Seit ein Entenhäuschen auf einem kolportierten Anwesen von Premier Dmitri Medwedew bekannt wurde, gilt der Vogel als Symbol angeblicher Korruption der russischen Regierung.

Unter den Festgenommenen, die in Autobusse gedrängt wurden, befanden sich zahlreiche Teenager sowie Menschen Anfang Zwanzig, die sich vielfach lächelnd hatten abführen lassen. Vereinzelt wurden aber auch Kinder festgenommen. Die Abschreckungscharakter durch die Massenfestnahmen hielt sich jedoch in Grenzen, eine große Anzahl junger Menschen verharrte am Marsfeld, das sich erst bedingt durch einen beginnenden Regen zu leeren begann.

„Die Festnahmen sind illegal und grob“, erklärte der Petersburger Lokalparlamentarier Maksim Resnik. Er war selbst von Polizisten kurzfristig zu einem Autobus gebracht worden, musste jedoch aufgrund seines parlamentarischen Status sofort freigelassen werden. (TT.com, APA/AFP)