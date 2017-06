Washington - Der übliche Auftakt für eine Kabinettssitzung läuft wie folgt ab: Ein paar kurze einleitende Worte, ein Gruppenbild für die Presse und das war's. Aber bei Donald Trump ist eben, wie in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich wurde, nichts wirklich "üblich". Am Montag (Ortszeit) verkam das erste Treffen des kompletten Kabinetts des US-Präsidenten vor laufenden Kameras zur Lachnummer.

Einleitend gab Trump ein rund zehn Minuten langes Statement ab, in dem er Bilanz über seine bisherige Zeit als Präsident zog. Bereits jetzt sei er einer der "erfolgreichsten Präsidenten" aller Zeiten und habe mehr Gesetze auf den Weg gebracht als alle seine Vorgänger. Ein "erstaunliches Ergebnis nach so kurzer Zeit", befand Trump. Die Bürger seien erstaunt, dass alles so schnell passiere. So weit, so größenwahnsinnig.

Doch dann kam der richtig skurrile, fast surreale Part: Der US-Präsident forderte, als säße man bei einer Veranstaltung in der Schule, alle Mitglieder seines Kabinettes auf, sich kurz vorzustellen. Dieser Aufruf wurde missinterpretiert und die Vorstellungsrunde verkam zur Lobhudelei an Trump und seiner Politik.

Eröffnet hatte den Reigen Vize-Präsident Mike Pence, der es "als größte Ehre meines Lebens" empfinde, mit Trump zu dienen. Dass der Präsident genau die richtigen Botschaften aussende und die Rückmeldungen aus dem ganzen Land "fabelhaft" seien, befand Justiziminster Jeff Sessions.

Auch Außenminister Rex Tillerson, UN-Botschafterin Nikki Haley, Energieminister Rick Perry und stimmten in die Lobrede mit ein. Stabschef Reince Priebus dankte Trump "für die Möglichkeit und den Segen, Ihrer Agenda und dem amerikanischen Volk zu dienen."

"Eher Pjöngjang als Washington"



Da die Runde öffentlich war und viele Medien das bizarre Schauspiel mitfilmten, ließ Kritik nicht lange auf sich warten. So postulierte etwas die New York Times, dass die Veranstaltung "eher an Pjöngjang als an Washington" erinnere. Die Journalistin fühlte sich an die Huldigungen an den "geliebten Führer" in Nordkorea erinnert.

Besonders gelungen persiflierte Chuck Schumer, Fraktionsführer der Demokraten im Senat, das Geschehene. Mit seinen eigenen Mitarbeitern stellte er die Szene nach, erkundigte sich darin nach dem Auftritt in der TV-Sendung am Vorabend, die Frisur nach dem Besuch des Fitnesscenters. Nach einer halben Minute kann niemand im Raum mehr sein Lachen zurückhalten, das Video bricht ab.

Die erste vollständige Kabinettssitzung fand fünf Monate nachdem Donald Trump sein Amt angetreten hatte statt - sehr viel später als bei den meisten seiner Vorgängern. Dies ist vor allem den Problemen mit der Besetzung gewisser Ressorts geschuldet. (bfk)