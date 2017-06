Abu Dhabi - Die Strafmaßnahmen arabischer Staaten gegen Katar könnten den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zufolge jahrelang in Kraft bleiben. Katar werde erkennen, dass sich die Sachlage geändert habe „und dass die Isolation Jahre anhalten könnte“, sagte VAE-Außenminister Anwar Gargash am Montag in Paris.

„Wenn sie wegen ihrer perversen Vorstellungen über ihre politische Rolle isoliert sein wollen, dann lasst sie isoliert sein.“ Wie zuvor Saudi-Arabien sprach Gargash von einer Liste von Forderungen an Katar, die in den kommenden Tagen fertiggestellt werden solle.

Saudi-Arabien und seine Verbündeten wie die VAE werfen Katar vor, Extremisten zu unterstützen. Das Emirat weist dies zurück. Die Türkei und der Iran haben sich hinter Katar gestellt.

EU unterstützt Vermittlungsbemühungen Kuwaits

Die EU-Außenminister werden beim EU-Außenrat am Montag auch über die Situation am Persischen Golf sprechen. Dies betonte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini vor Beginn des Treffens in Luxemburg. Die EU unterstütze „sehr stark die Vermittlungsbemühungen Kuwaits“, betonte Mogherini. Die Europäische Union habe starkes Interesse, daran die Zusammenarbeit der Golfstaaten zu erhalten.

Alle Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC) seien Partner der EU sowohl wirtschaftlich als auch im Kampf gegen den Terrorismus. Die Probleme müssten jedenfalls politisch gelöst werden, einseitige Schritte seien abzulehnen, sagte Mogherini. Die Region sei ohnehin schon „zerbrechlich und gefährlich“ genug, daher sei es notwendig, auf Verhandlungen zu setzen. (APA/Reuters)