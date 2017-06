Wien/Moskau – Seit Bekanntwerden der gewaltsamen Verfolgung von Homosexuellen in Tschetschenien im April haben laut den Grünen mehr als 100 Personen die russische Homosexuellen-Vereinigung LGBT-Liga um Unterstützung bei der Flucht aus der Teilrepublik gebeten. Nach wie vor würden dort schwule Männer gefoltert und müssten um ihr Leben fürchten.

Ewa Dziedzic, LGBTI Sprecherin der Grünen, rief Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag daher in einer Aussendung auf, sich für die Verfolgten einzusetzen. Er aber „drückt sich seit Monaten vor einem Gespräch“ mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin oder Außenminister Sergej Lawrow. Einige Länder hätten den Betroffenen bereits Visa aufgrund der grausamen Verfolgung gewährt. Die Grünen haben daher in der Sache eine parlamentarische Anfrage an Kurz eingebracht.

„Keine offiziellen Beschwerden eingebracht“

Die Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung, Tatjana Moskalkowa, die die Vorwürfe untersuchen soll, habe „weder einen konkreten Auftrag noch entsprechende Ressourcen und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass seitens der Opfer bisher keine offiziellen Beschwerden eingebracht wurden“, beklagte Dziedzic weiter. Homo- und bisexuelle Männer hätten Angst, die LGBT-Liga zu kontaktieren, weil sie glaubten, dass sich dahinter Polizisten verbergen könnten, so die Bundesrätin.

Die regierungskritische russische Zeitung „Nowaja Gaseta“ hatte von einer gezielten Verfolgungskampagne gegen Schwule in der Kaukasus-Republik berichtet. Seit Februar wurden demnach mehr als hundert tatsächlich oder vermeintlich homosexuelle Männer von Milizen des moskautreuen tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow verschleppt und inhaftiert. Mindestens zwei von ihnen sollen an den Folgen der Misshandlungen gestorben sein, ein weiteres Opfer wurde durch Familienangehörige umgebracht. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch bestätigten die Angaben. Die Berichte alarmierten europäische Politiker und Institutionen. (APA)