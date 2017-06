Teheran – Ein iranischer Ayatollah hat den neuen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als einen „unreifen Teenager“ bezeichnet. Dieser plane „sogar einen Krieg gegen den Iran. Dafür bist Du Kindchen (Salman) aber noch zu klein“, sagte Ahmad Khatami beim Freitagsgebet in Teheran.

Der ehemalige irakische Diktator Saddam Hussein habe das (im Golfkrieg 1980-88) mit saudischer Unterstützung auch versucht und sei kläglich gescheitert, so Khatami.

Der Ayatollah setzte Saudi-Arabien auf eine Stufe mit den USA und Israel als neuen Erzfeind des Irans. „Wenn wir „Nieder mit den USA“ rufen, meinen wir damit (ab jetzt) auch die Saudis“, sagte der einflussreiche Geistliche, der ein führendes Mitglied im Expertenrat ist, dem wichtigsten Klerusgremium des Landes.

Die Aussagen beim Freitagsgebet reflektieren zwar die politische Stimmung im Land, nicht aber die offizielle Politik des Irans. Präsident Hassan Rouhani sowie das Außenministerium haben bewusst auf die Ernennung des neuen Kronprinzen nicht direkt reagiert.

Besonders nach den Anschlägen der Terrormiliz IS (Daesh) am 7. Juni in Teheran will Rouhani keine weitere Eskalation der Spannungen mit Saudi-Arabien. Diese Woche rief er daher alle Regionalstaaten - auch die Saudis - erneut auf, die Differenzen beizulegen und im Kampf gegen den IS zusammenzuarbeiten. (dpa)