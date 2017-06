Washington — US-Präsident Donald Trump hat mit einer beleidigenden Attacke auf eine MSNBC-TV-Moderatorin einen Proteststurm ausgelöst, der selbst für die politisch hitzigen Zeiten in den USA ungewöhnlich ist. Trump hatte am Donnerstag getwittert, Mika Brzezinski habe ihn in seinem Anwesen in Mar-a-Lago unbedingt sehen wollen, obwohl sie nach einer Lifting-Operation im Gesicht stark geblutet habe. Er beschrieb sie als „verrückte Mika", ihren Moderations- und Lebenspartner Joe Scarborough als „Psychopathen".

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Nicht nur in sozialen Medien löste der Angriff eine Welle wütender Proteste aus. Viele nannten Trumps Einlassung seinen bisher schlimmsten Tweet, er sei ein Sexist.

Selbst republikanische Senatoren äußerten sich. Ben Sasse: „Bitte stoppen Sie das. Das ist nicht normal und es ist unterhalb der Würde Ihres Amtes." Lindsey Graham: „Mr. President, Ihr Tweet (...) steht für das, was mit Amerikas Politik schief läuft, nicht für Amerikas Größe."

Paul Ryan, republikanischer Vorsitzender des Abgeordnetenhauses, sagte, es sei offensichtlich, dass er Trumps Tweet als unangemessenen Kommentar ansehe. „Wir versuchen, die Höflichkeit und den Ton unserer Auseinandersetzung zu verbessern. Dies tut es ganz sicher nicht."

Trump „bekämpft Feuer mit Feuer"

Die beiden Moderatoren der viel gesehenen MSNBC-Sendung „Morning Joe" begleiten Trump sehr kritisch, früher war die Beziehung ambivalenter. Trumps Beziehung zu den meisten Medien ist sehr schlecht.

Das Weiße Haus sah keinen Anlass, etwas von den Attacken zurückzunehmen. Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte bei Fox News: „Das amerikanische Volk hat jemanden gewählt, der schlau, hart und ein Kämpfer ist. Und das ist Donald Trump. Es kann für niemanden eine Überraschung sein, dass er Feuer mit Feuer bekämpft. Wenn ihn linke Medien attackieren, wird er sich nicht zurücklehnen. Die einzige Person, gegen die ein Krieg geführt wird, ist der Präsident."

Die Sprecherin von Trumps Frau Melania verlautbarte, die First Lady habe immer gesagt, werde ihr Mann attackiert, schlage er zehn Mal so hart zurück. Die Präsidentengattin will sich übrigens gegen Mobbing im Internet (Cyberbullying) einsetzten.

For the record, this is a picture of @MorningMika at Mar-a-Lago at the time Trump is claiming she was "bleeding badly." pic.twitter.com/NJgioOD3Va

— Brian Stelter (@brianstelter) June 29, 2017

MSNBC erklärte: „Es ist ein trauriger Tag für Amerika, wenn der Präsident seine Zeit damit verbringt, jemanden zu drangsalieren, zu lügen und läppische persönliche Attacken auszuspeien, statt seine Arbeit zu machen."

CNN-Reporter veröffentlichten auf Twitter ein Foto von Brzezinski, das sie an dem Datum zeigen soll, zu dem Trump sie aufs Korn nahm. Sie hat dort weder Pflaster noch Wunden.

Der Auslöser für Trumps Wutanfall

Trumps Wutanfall am Donnerstag in den Morgenstunden war durch die Sendung „Morning Joe" des Senders MSNBC ausgelöst worden, die von Joe Scarborough und Mika Brzezinski moderiert wird.

Brzezinski hatte dem Präsidenten vorgehalten, über das äußere Erscheinungsbild von Menschen herzuziehen, „jeden Tag zu lügen", die Autorität seiner Mitarbeiter zu untergraben und sie als Bauernopfer zu missbrauchen. Wenn ein Chef bei ihrem Sender sich so verhalten würde, dann „würde diese Person gefeuert werden", sagte sie. Es würde dann die Besorgnis herrschen, dass „die Person, die das Unternehmen leitet, den Verstand verloren hat".

Auf Trumps Gegenattacke reagierte Brzezinski unbeeindruckt. Sie stellte Bild auf Twitter ein, das ein kleines Kind dabei zeigt, wie es nach Frühstücksflocken greifen. „Für kleine Hände gemacht" steht dazu geschrieben. Seit dem Wahlkampf werden in den US-Medien ständig pubertär anmutende Witze über Trumps angeblich kleine Hände gerissen — eine Anspielung auf seine Penisgröße.

Die 50-Jährige TV-Moderatorin ist die Tochter von Zbigniew Brzezinski, des kürzlich verstorbenen Nationalen Sicherheitsberaters von Ex-Präsident Jimmy Carter. Ihr 54-jähriger Ko-Moderator ist ein früherer Kongressabgeordneter der Republikaner. Brzezinski und Scarborough sind verlobt.

Trumps Attacke gegen Brzezinski erinnerte an seinen vulgären Ausfall gegen die TV-Moderatorin Megyn Kelly während des Wahlkampfs. Damals wütete er nach seiner ersten TV-Debatte als Präsidentschaftsbewerber über die Journalistin: „Man kann sehen, dass Blut aus ihren Augen herauskam, dass Blut wo auch immer bei ihr herauskam." Dies wurde allgemein als Anspielung auf die Menstruation verstanden und als frauenfeindlich kritisiert. (dpa, APA/AFP, TT.com)