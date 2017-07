Treffen in Hamburg

Merkel und Trump verhandelten “außenpolitische Brennpunkte“

Rund eine Stunde unterhielten sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei einem Treffen im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg. Unter anderem sollen die Krisen in Nordkorea, dem Mittleren Osten und der Konflikt in der Ukraine Thema gewesen sein.