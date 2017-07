Von Floo Weißmann

Washington – US-Präsident Donald Trump hat ein schlechtes Timing erwischt. Am Sonntagmorgen twitterte er, er habe Kremlchef Wladimir Putin auf die Einmischung in die Wahl angesprochen, und jetzt sei es Zeit für eine Kooperation mit Moskau. Zeitgleich berichtete die New York Times, auch sein ältester Sohn Donald Jr. habe im Wahlkampf eine Russin getroffen. Wann immer das Weiße Haus versucht, die Russland-Affäre hinter sich zu lassen, kommen neue Details ans Licht.

Im Zentrum dieser jüngsten Enthüllung steht die russische Anwältin Natalia Veselnit­skaya, der Verbindungen zum Kreml nachgesagt werden. Sie soll Donald Jr. kompromittierende Informationen über Hillary Clinton angeboten haben. Dieser lud die Anwältin am 9. Juni 2016 zu einem Gespräch in den New Yorker Trump Tower und holte auch gleich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und den damaligen Wahlkampfleiter Paul Manafort mit dazu.

Donald Jr. hatte zuvor in einem Interview jeden wahlkampfbezogenen Kontakt mit Russen geleugnet. Nun aber bestätigte er das Treffen und den Anlass dafür. Veselnitskayas Angaben seien jedoch vage gewesen. „Es wurde rasch klar, dass sie keine bedeutende Information hat.“ Vielmehr sei es der Anwältin um den Magnitsky Act gegangen – ein Gesetz gegen mutmaßliche Menschenrechtsverletzer in Russland, das in Moskau für große Empörung gesorgt hat.

Also noch ein bisher nicht bekannter Kontakt zwischen dem Team Trump und Russland. Auch diesmal gibt es vorerst keinen Beleg für illegale Absprachen, aber fragwürdige Umstände. Hat Donald Jr. die Wahrheit über das Treffen gesagt? Wäre das Team Trump wirklich bereit gewesen, russisches Material zu verwenden? Ist es ein Zufall, dass WikiLeaks knapp zwei Wochen nach diesem Treffen damit begann, interne E-Mails der US-Demokraten an die Öffentlichkeit zu spielen, die von russischen Hackern geklaut worden sein sollen?

Dazu kommt die Tendenz von Trumps Umgebung, Russland-Kontakte erst dann einzuräumen, wenn Medien sie aufgedeckt haben. Zwei Mitarbeiter hat das bereits den Job gekostet. Manafort musste als Wahlkampf-Manager gehen, als herauskam, dass er zuvor als Berater in russischen Diensten gestanden hatte. Und Michael Flynn musste als Nationaler Sicherheitsberater gehen, weil er über ein Gespräch mit dem russischen Botschafter die Unwahrheit gesagt hatte.

Auch die, die noch an Bord sind, haben sich inzwischen Anwälte genommen. Schwiegersohn Kushner soll u.a. versucht haben, einen geheimen Kommunikationskanal nach Moskau einzurichten. Auch Verbindungen zu einer staatsnahen russischen Bank wurden nachträglich bekannt. In seinem Antrag auf Zugang zu Geheimmaterial hatte Kushner keine Auslandskontakte genannt. Justizminister Jeff Sessions wiederum musste einräumen, dass er den russischen Botschafter getroffen und dies in seiner Anhörung im Senat verschwiegen hatte. Was kommt als Nächstes?

Noch einmal: Beweise für eine Verschwörung liegen keine vor. Aber die US-Behörden, die Öffentlichkeit und selbst Trumps Parteifreunde sind alarmiert. Laut Umfragen argwöhnen mehr als die Hälfte der Amerikaner, dass an den Russland-Kontakten etwas faul ist. Umstritten bleibt unter Meinungsforschern, ob das die Leute wirklich juckt oder ob es ihnen doch mehr um Jobs und Gesundheit geht.

Dem Präsidenten hängt Russland jedenfalls wie ein Mühlstein am Hals. Nach dem Treffen mit Putin berichtete er zunächst von Plänen für eine gemeinsame Cyber-Einheit; 13 Stunden später ruderte er unter Spott selbst aus den eigenen Reihen zurück. Dazu könne es nicht kommen, twitterte er. Bei Fragen zur Russland-Affäre verweist auch das Weiße Haus mittlerweile auf einen externen Anwalt. Dieser ließ zum Treffen von Donald Jr. mit Veselnitskaya mitteilen: „Der Präsident wusste nichts davon und hat an dem Treffen nicht teilgenommen.“