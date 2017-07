Von Matthias Sauermann

Washington – Monatelang kämpft US-Präsident Donald Trump bereits gegen Vorwürfe an, sein Wahlkampfteam habe sich mit Russland abgesprochen, um Hillary Clinton zu schaden. Anfangs wurden jegliche Verbindung zu Russland bestritten, dann im Zuge von Enthüllungen der Medien scheibchenweise Kontakte eingeräumt. Immer mehr Mitarbeiter – auch aktuelle hochrangige Stabsangehörige und Minister – mussten einräumen, sich mit Vertretern Russlands getroffen zu haben. Teilweise wurden diese sogar bei Anhörungen unter Eid (Jeff Sessions, Justizminister) oder auf Formularen (Jared Kushner, Chefberater) nicht angegeben. Und später dann doch bestätigt.

Nun jedoch bringt eine Enthüllung der New York Times die Präsidentenfamilie endgültig schwer in Bedrängnis. Der älteste Sohn Donald Trumps traf sich während des Wahlkampfes mit einer russischen Anwältin. Er wurde zuvor darüber informiert, dass dies in Verbindung mit „Bemühungen von Russland und dessen Regierung zur Unterstützung“ seines Vaters stehe. Mit dem Versprechen von belastenden Informationen über Trumps Kontrahentin Hillary Clinton. Trump Jr. antwortete: „Ich liebe es.“

Zusammengefasst: Der älteste Sohn Donald Trumps, dessen damaliger Wahlkampfmanager und sein Schwiegersohn Jared Kushner, die alle später am Treffen teilnahmen, wussten von Versuchen der russischen Regierung, die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Und nahmen ein Treffen wahr, das ihnen angeboten wurde.

Trump Jr. stellt sich Vorwürfen in Interview

Die Vorwürfe wiegen schwer. Wenn sich die Trump-Kampagne wissentlich mit der russischen Regierung abgesprochen hätte, würde dies ins Strafrecht fallen. Die Demokraten sprachen nach den neuen Enthüllungen der New York Times bereits von Verrat.

Donald Trump Jr. verteidigte sich nun in einem Interview im Fernsehen. Dafür wählte Trump den rechtskonservativen Sender Fox News und Moderator Sean Hannity. Sowohl Sender als auch Moderator gelten als Trump-freundlich. Im Interview stellt Trump das Treffen nun als alltäglich dar – und verweist auf seine Transparenz. Bereits vor dem Interview hatte er den gesamtem E-Mail-Verkehr auf Twitter veröffentlicht. Allerdings erst, nachdem er informiert wurde, dass die New York Times den Inhalt in Kürze veröffentlichen werde und um eine Stellungnahme gebeten wurde.

„Jemand sendet mir eine E-Mail. Ich kann nicht beeinflussen, was mir jemand sendet“, verteidigt sich Trump Jr. vor laufenden Kameras. Allerdings hatte der Sohn des US-Präsidenten nicht nur das E-Mail erhalten, sondern auch darauf geantwortet, ein Treffen vereinbart und dieses gemeinsam mit Paul Manafort (dem damaligen Wahlkampfmanager Trumps) und Jared Kushner (Berater und Schwiegersohn Trumps) wahrgenommen.

Trump-Sohn setzte Anwältin unter Druck

Auch das hält Trump Jr. nicht für verwerflich. Er habe sich Informationen über die Konkurrentin seines Vaters erhofft, gibt er zu. Im Wahlkampf sei das nicht ungewöhnlich, meint er. „Wenn sich etwas interessantes ergeben hätte, wäre das ziemlich üblich“, sagt der Präsidentensohn und zuckt mit den Schultern. Damals sei Russland auch nicht im Visier der Öffentlichkeit gestanden, seine Alarmglocken hätten deshalb nicht geschrillt. „Da war nichts.“

Weiters verteidigte er sich damit, dass das Treffen keine Resultate erzielt hätte. Die Anwältin hätte über ein anderes Thema reden wollen. Substanzielle Informationen über Clinton gab sie nicht weiter.

Trump gab auf Nachfrage zu, dass er die Anwältin während des Treffens unter Druck gesetzt habe, mit kompromittierenden Informationen herauszurücken. „Weil das der Grund für das Treffen war“, sagte Trump Jr.. Im Rückblick hätte er die Affäre anders gehandhabt. Dennoch blieb er dabei, dass es sich um normale Recherche über die Opposition gehandelt habe. „Ich wollte es mir anhören, aber es führte zu nichts“, sagt er nun.

Demokraten sprechen von Verrat

Die Demokraten sehen das naturgemäß anders. Sie betonten, dass man nun mit Gewissheit sagen könne, dass die Regierung Russlands über Mittelsmänner an das Trump-Team herangetreten sei. Dieses habe, in Person von Donald Trump Jr., geantwortet, dass es „das lieben würde“, so die Demokraten. Clintons Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine erklärte, die neuen Enthüllungen deuteten auf einen Meineid und „möglichen Verrat“ hin. Der demokratische Senator Ron Wyden sagte, angesichts der E-Mails stehe nun außer Frage, dass Trumps Wahlkampfteam versucht habe, „mit einer feindlichen ausländischen Macht zu konspirieren, um Amerikas Demokratie zu untergraben“.

Der Geheimdienstausschuss des Senats will nun Trump Jr. als Zeugen befragen und von ihm die Herausgabe von Dokumenten fordern. Auch der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses strebt Befragungen an. Dabei gehe es nicht nur um Trumps Sohn, sondern auch um alle anderen Personen, die mit dem Treffen zu tun hatten, sagte der Abgeordnete Adam Schiff, der führende Demokrat in dem Gremium.

Dass ein Vorgehen, wie Donald Trump Jr. es nach dem E-Mail gewählt hatte, nicht üblich ist, zeigt eine Episode aus dem Wahlkampf im Jahr 2000. Der damalige demokratische Präsidentschaftskandidat Al Gore bekam von Quellen ein so genanntes „Playbook“, also ein Drehbuch für eine Fernsehdebatte, seines Konkurrenten George W. Bush zugespielt. Gore verständigte die Bundesbehörde FBI. Eine ehemalige Beraterin Bushs wurde später zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Als Donald Trump Jr. das besagte E-Mail erhielt, blieben die Telefone beim FBI stumm.