Die Türkei galt unter Präsident Erdogan einst als Stabilitätsanker und Hoffnungsträger des Westens in einer instabilen Weltregion — als muslimisches Land mit enger Bindung zu Europa. Ist diese Bindung nun Geschichte?

Cengiz Günay: Erdogan und seine AKP traten 2002 als Reformbewegung an, die den vom Militär gelenkten rigiden Kemalismus in der Türkei durchbrechen wollte. Und Erdogan setzte alle Bedingungen für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der EU im Eiltempo um. Für den Westen galt die Türkei als Beispiel dafür, wie man Islam, Marktwirtschaft und Demokratie unter einen Hut bringen kann. Was man, kritisch bemerkt, muslimischen Ländern offenbar nicht zugetraut hat. Doch schon 2008 wurde von Rückschritten im Demokratisierungsprozess in der Türkei berichtet. Heute hat die Strahlkraft der liberalen westlichen Demokratie generell nachgelassen. Und das nicht nur in der Türkei, sondern etwa auch innerhalb der EU.

Österreichs Regierung fordert von Brüssel das Ende der Beitrittsgespräche der Türkei mit der EU. Ist das für Sie nachvollziehbar?

Günay: Die Forderung Wiens sehe ich weniger in der Sorge um die Menschenrechte in der Türkei begründet, als vielmehr einer populistischen Debatte in Österreichs Innenpolitik geschuldet. In Präsident Erdogan hat man offensichtlich endlich jenen gefunden, der einen Beitritt der Türkei zur EU unmöglich macht. Mit dem Abbruch der Gespräche beendet man aber auch den Kontakt zu den demokratischen Kräften in der Türkei. Und wie man bei der Abstimmung zum Verfassungsreferendum in der Türkei gesehen hat, stimmten knapp 50 Prozent der Türken gegen das von Erdogan forcierte Präsidialsystem.

Die demokratischen Kräfte in der Türkei sind also noch nicht am Ende?

Günay: Nein, überhaupt nicht. Das Verfassungsreferendum hat ja gezeigt, dass Erdogan nicht unschlagbar ist. Und auch Erdogans AKP-Partei ist alles andere als ein einheitlicher Block, nicht alle sehen sich als bloße Mehrheitsbeschaffer für den Präsidenten. Erdogan ist geschwächt, auch hinsichtlich wachsender wirtschaftlicher Probleme.

Das Interview führte Christian Jentsch