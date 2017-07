Washington – Nach nur wenigen Tagen im Amt entlässt US-Präsident Donald Trump entlässt seinen Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci. Der Ex-Wall-Street-Banker werde seiner Rolle enthoben, berichtete die „New York Times“. Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte am Montag in Washington, dem neuen Stabschef John Kelly solle es auf diese Weise ermöglicht werden, „sein eigenes Team zu bilden“.

Trump hatte sich für Scaramucci als neuen Kommunikationschef erst vor eineinhalb Wochen entschieden. Scaramucci war jedoch innerhalb kürzester Zeit massiv in die Kritik geraten. In der vergangenen Woche waren abfällige und vulgäre Äußerungen des Kommunikationsdirektors über andere hohe Mitarbeiter des Weißen Hauses an die Öffentlichkeit gelangt.

Scaramucci, ein New Yorker Investor und Geldgeber der republikanischen Partei, hatte in einem Telefonat mit einem Journalisten sowohl den früheren Stabschef Reince Priebus als auch den Chefstrategen Steve Bannon wüst beschimpft. „Ich bin nicht Stephen Bannon. Ich versuche nicht, meinen eigenen Schwanz zu lutschen“, soll er etwa gesagt haben.

Zuvor war Trump-Sprecher Sean Spicer zurückgetreten, als er von Scaramucci erfahren hatte. Er sagte, dieser werde nur für weitere Unruhe im Weißen Haus sorgen.

Den Angaben zufolge entließ Trump Scaramucci auf Druck Kellys. Der Sender ABC News berichtete dagegen, Scaramucci habe seinen Rücktritt angeboten. Kelly war erst am Montag vereidigt worden. Die Ernennung des ehemaligen Vier-Sterne-Generals war allgemein so interpretiert worden, dass der Ex-Marine Ordnung im Weißen Haus schaffen soll.

Unklar blieb zunächst, ob Scaramucci in anderer Funktion weiter im Weißen Haus arbeiten wird. (APA/Reuters/dpa)