Von Matthias Sauermann

Washington – US-Präsident Donald Trump ist mit einer neuen medialen Enthüllung in der Causa Russland konfrontiert. Wie die Washington Post berichtet, hat der Präsident persönlich ein Statement seines ältesten Sohnes diktiert, welches ein Treffen mit einer russischen Anwältin irreführend beschrieb. Der Republikaner soll sich damit über den Konsens unter seinen Beratern hinweggesetzt haben.

Anfang Juli hatten mehrere Medien bei Trump Jr. wegen des Treffens um eine Stellungnahme gebeten. Das Team um Trump wusste also, dass die Veröffentlichung kurz bevor stand. In Konferenzen wurde besprochen, wie darauf reagiert werden soll. Es entwickelte sich ein Konsens, dass man mit der vollen Wahrheit an die Öffentlichkeit gehen sollte – über ein wohl gesinntes Medium. Das schreibt die Washington Post mit Verweis auf enge Mitarbeiter Trumps, die jedoch nicht namentlich genannt werden wollten.

Trump setzt sich über Berater hinweg

Der US-Präsident hatte jedoch andere Pläne: Er setzte sich über seinen Beraterstab hinweg und diktierte persönlich an Bord der Air Force One ein Statement, in welchem wesentliche Fakten verschwiegen wurden. So wurde veröffentlicht, bei dem Treffen sei es „um ein Programm zur Adoption von russischen Kindern“ gegangen. Es sei nicht über ein Wahlkampfthema gesprochen worden.

Nachträglich stellte sich das als falsch heraus. Donald Trump Jr. wurde durch die kurz bevorstehende Veröffentlichung einer E-Mail-Korrespondenz zu deren Veröffentlichung gezwungen. Daraus ging hervor: Bereits vor dem Treffen waren Informationen über Trumps Konkurrentin Hillary Clinton versprochen worden. Und es ging daraus hervor, dass die Quelle die russische Regierung sei, welche die Kampagne von Donald Trump unterstützen möchte. Beides war zuvor bestritten worden.

Intervention könnte für Trump gefährlich werden

Berater des Präsidenten fürchten demnach nun, dass sich Trump dadurch zusätzlich in Bedrängnis gebracht haben könnte. Der Präsident könnte ihn und seinen Stab „unnötigerweise verwundbar machen für Anschuldigungen der Vertuschung“, zitiert die Washington Post aus Gesprächen mit Mitarbeitern. „Jetzt kann jemand behaupten, dass er derjenige war, der versucht hat, in die Irre zu führen. Jemand kann argumentieren, der Präsident sagt, dass er nicht will, dass du die Wahrheit sagst“, sagte demnach ein Berater.

Ein Sonderermittler kümmert sich aktuell um die Verbindungen der Trump-Kampagne zu Russland. Der Kreml wird von US-Geheimdiensten beschuldigt, in die US-Wahl eingegriffen zu haben. Trump hatte zuvor den FBI-Chef gefeuert. Er sagte später aus, der Präsident habe ihn gebeten die Ermittlungen fallen zu lassen. Er habe sich geweigert, das zu tun.

Ein Mitarbeiter nach dem anderen muss gehen

Das Chaos im Weißen Haus ebbt indes nicht ab. Der US-Präsident entließ mit Anthony Scaramucci den erst vor wenigen Tagen neu bestellten Kommunikationschef. Die Entlassung war vom neuen Stabschef John Kelly gefordert worden, berichten US-Medien. Kelly war auf Reince Priebus gefolgt, der vor seinem Abgang von Scaramucci wüst beschimpft worden war. Und Scaramuccis Ernennung hatte dafür gesorgt, dass der bisherige Pressesprecher Sean Spicer seinen Hut nahm. Ein Köpferollen, das frappant an die Trump-TV-Show „The Apprentice“ erinnert. Und was twitterte Trump? „Ein großartiger Tag im Weißen Haus.“