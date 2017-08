Von Floo Weißmann

Washington – Rex Tillerson ist doch noch da. Wochenlang war es vergleichsweise still gewesen um den amerikanischen Außenminister. Medien berichteten unter Berufung auf Insider, er sei frustriert wegen der Differenzen mit dem Weißen Haus und werde noch vor Jahresende hinschmeißen. Vorige Woche beschied Tillerson jedoch: „Ich gehe nirgendwo hin.“

Aber welchen Spielraum hat er noch? In der Nacht auf Mittwoch ließ Amerikas Chefdiplomat aufhorchen mit beschwichtigenden Worten gegenüber Nordkorea und China. Sie standen in scharfem Kontrast zu dem, was Trump und seine Umgebung zuletzt abgesondert haben.

„Wir streben keinen Regimewechsel (in Nordkorea) an“, erklärte Tillerson. „Wir versuchen, den Nordkoreanern zu vermitteln, dass wir nicht ihr Feind sind.“ Die USA müssten allerdings auf eine Bedrohung antworten. Und den Chinesen richtete der Außenminister aus, „dass wir ihnen für die Situation in Nordkorea keine Vorwürfe machen“. China habe jedoch stärkeren Einfluss auf Nordkorea als sonst jemand.

Die Worte sollten wohl eine Gesprächsbasis schaffen vor der Asienreise, die Tillerson am Samstag antritt. Er wird dabei u.a. Vertreter aus Nordkorea, China, Südkorea und Japan treffen. Doch das ändert nichts am offenen Widerspruch zum Weißen Haus.

Trump hatte China am Wochenende vorgeworfen, in Sachen Nordkorea nichts für die USA zu tun. „Wir werden das nicht zulassen“, twitterte er. Fast zeitgleich mit Tillersons Ausführungen bekräftigte Trumps Sprecherin, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen – eine militärische Drohung. Und laut New York Times bereitet das Weiße Haus eine Untersuchung von Chinas Handelspraktiken vor. Das gilt zum Teil als Versuch, China unter Druck zu setzen.

Der Widerspruch sorgte für Aufregung. „Wer spricht für die USA zu Nordkorea?“, titelte CNN. Der Nachrichtensender hätte Nordkorea aber ebenso gut gegen andere Begriffe austauschen können.

Zum Beispiel Katar: Als Saudi-Arabien und andere arabische Länder Sanktionen gegen den kleinen Golfstaat verhängten, um politische Willfährigkeit zu erzwingen, da twitterte Trump umgehend Beifall. Er goss damit Öl in den Konflikt zwischen amerikanischen Verbündeten. Tillerson hingegen rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Dann unterzeichnete er mit Katar ein Abkommen gegen Terror-Finanzierung (was der formale Vorwand für die Sanktionen gewesen war) und rief sodann dazu auf, die Sanktionen aufzuheben.

Zum Beispiel Iran: Tillerson will das Atomabkommen beibehalten und damit Druck auf den Iran machen, seine Zusagen einzuhalten. Trump hingegen poltert bei jeder Gelegenheit gegen den Iran und hat angekündigt, aus dem Abkommen auszusteigen. (Was das bedeuten würde, ist unklar; Europäer, Russen und Chinesen wollen das Abkommen weiterführen.)

Die Differenzen folgen einem Muster. Trump agiert sprunghaft und impulsiv, oft sorgt er mit einem einzigen Tweet für weltweites Stirnrunzeln. Tillerson hingegen steht inhaltlich und stilistisch für eine bedächtigere Linie und – im Vergleich mit seinem Chef – für Kontinuität in der amerikanischen Außenpolitik. Der eine sucht kurzfristige Deals, der andere langfristige Allianzen. Der eine stützt sich auf Polit-Neulinge mit dem Vorsatz, die Weltordnung zu Amerikas Gunsten umzuschreiben; der andere auf altgediente Profis im State Department. Und der Rest der Welt rätselt, an wen man sich in Washington halten soll.

Rex Tillerson beteuert, er werde so lange weitermachen, wie der Präsident ihn lasse. Den Begriff für seinen Abgang haben US-Medien jedenfalls schon geprägt: Rexit.