Nairobi – Die Wahlkommission in Kenia hat Amtsinhaber Uhuru Kenyatta zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Kenyatta habe sich mit 54,27 Prozent gegen seinen Herausforderer Raila Odinga durchgesetzt, der 44,74 Prozent erhalten habe, gab die Wahlkommission am Freitagabend nach Auszählung der Stimmen bekannt. Die Opposition hatte im Vorfeld Kritik an der Auszählung geübt und Manipulation vermutet.

Der Oppositionspolitiker James Orengo vom Parteienbündnis Nasa bezeichnete die Stimmauszählung am Freitag in Nairobi zuvor als „Farce“. Die Oppositionsallianz werde die für den Abend geplante Verkündung des Ergebnisses durch die Wahlkommission boykottieren.

Orengo machte klar, dass sich die Opposition auch von einer juristischen Anfechtung des Ergebnisses vor Gericht nicht viel verspreche. „Der Gang vors Gericht ist für uns keine Alternative“, sagte er. „Wir waren dort bereits.“

Polizei mit Tränengas gegen Protestierende

Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Kenia kam es zu Ausschreitungen und Plünderungen. In den Hochburgen der Opposition entlud sich der Zorn. In Kibera, einem Slum der Hauptstadt Nairobi, plünderten Demonstranten Geschäfte und zündeten sie an, wie ein AFP-Korrespondent berichtete.

In Kisumu im Westen des Landes schoss die Polizei unmittelbar nach Verkündung des Ergebnisses in die Luft, um Demonstranten auseinanderzutreiben. Auch Tränengas wurde eingesetzt, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters.

Präsident ruft zur Versöhnung auf

Im Anschluss an die Verkündung seines Wahlsiegs rief der amtierende Präsident Uhuru Kenyatta die Opposition am Abend zu Versöhnung auf. „Wir sind keine Feinde, wir sind alle Bürger der gleichen Republik“, sagte er. „Lasst uns friedlich bleiben, es gibt keinen Grund für Gewalt.“ Er strebe eine Zusammenarbeit an, „so dass wir diese Nation gemeinsam aufbauen können“.

Opposition sieht Odinga als Sieger an

Bereits am Donnerstag hatte das Oppositionsbündnis erklärt, das es seinen Kandidaten Raila Odinga als Sieger der Wahl ansehe. Odinga warf der Regierung Wahlbetrug vor und sprach von kriminellen Hackerangriffen auf die Wahlcomputer.

Der 55-jährige Kenyatta und Ex-Regierungschef Odinga sind seit langem verfeindet. Der 72-jährige Oppositionsführer, der zum vierten Mal als Kandidat für die Präsidentschaft antrat, hatte schon bei vorherigen Wahlen den Sieg vergeblich für sich reklamiert. Vor zehn Jahren war Kenia nach einem knappen Wahlausgang durch blutige Unruhen mit mehr als 1.100 Toten erschüttert worden. (TT.com/APA/AFP)