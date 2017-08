Von Christian Jentsch

Charlottesville, Washington – Nach der Gewaltorgie Rechtsextremer in der Stadt Charlottesville, bei der vergangenen Samstag eine Gegendemonstrantin von einem Neonazi getötet wurde, hielt es US-Präsident Donald Trump auch am Dienstag nicht für nötig, die Schuldigen beim Namen zu nennen. Er weigerte sich, Rassismus und rechtsradikale Gewalt klar zu verurteilen. Stattdessen stellte er die Gegendemonstranten auf dieselbe Ebene wie jene, die mit Hakenkreuz-Fahnen und mit Waffen aufmunitioniert durch Charlottesville zogen.

Mit seiner neuerlichen Verharmlosung rechtsextremer Gewalt löste Trump eine Welle der Kritik aus, über die Parteigrenzen hinweg. Auch bei der altehrwürdigen Republikanischen Partei – der Partei Abraham Lincolns – setzt sich die Erkenntnis durch, dass Trumps schon bei seiner Amtseinführung angekündigter Kampf gegen das System schwerwiegende Folgen für die Noch-Weltmacht haben wird. Trumps Abgesang auf die von den USA selbst errichtete liberale westliche Ordnung, Trumps Angriffe auf den Rechtsstaat und die freie Presse und das Ende der Vereinigten Staaten als weltweite moralische Instanz droht das uns bekannte Amerika in den Abgrund zu stürzen. Nun, im Schatten von Trumps Vorschlaghammer-Politik, kommt die Fratze rechtsextremer Ideologie immer öfter zum Vorschein. In Form von Hakenkreuzen, in Form von offenem Rassismus, in Form von Gewalt. Die beiden früheren US-Präsidenten George H.W. Bush und George W. Bush erklärten am Mittwoch gemeinsam, die USA müssten „rassistischen Fanatismus, Antisemitismus und Hass immer und in jeglicher Form zurückweisen“. Zwei republikanische Präsidenten, die wohl kaum als linke Störenfriede bezeichnet werden können. Wichtige Industriekapitäne verließen Trumps Beratergremien und auch der frühere CIA-Chef John Brennan fand in der Kritik an Trump klare Worte: „Seine Worte und die Einstellung, die sie repräsentieren, sind eine nationale Schande“, erklärte er.

Die Ereignisse von Charlottesville und die Reaktion des US-Präsidenten darauf drohen die USA noch weiter zu spalten. „Die Nation kann nur weinen“, hieß es in der Washington Post nach Trumps Auftritt vom Dienstag im Trump Tower in New York.

Wobei Trump wohl weniger ein glühender rechter Ideologe als vielmehr ein Demagoge ist, der die Ängste der abgehängten weißen Bevölkerung für sich zu instrumentalisieren wusste. Doch Trump ließ sich auf einen gefährlichen faustischen Pakt ein, in dem sein Chefstratege Stephen Bannon, eine der Ikonen der neuen Rechten in den USA, eine zentrale Rolle spielt. „Der Mephisto Bannon hat seinen Dr. Faust Donald Trump groß gemacht und ihn ins Weiße Haus gelenkt“, schrieb der Spiegel kurz nach der Amtseinführung Trumps. Bannon, der als langjähriger Chef der Webseite Breitbart News offen am rechten Rand agierte, hat mit seiner Unterstützung für die Tea Party die Republikaner weit nach rechts getrieben und mit der Alt-Right-Bewegung den Rechtsextremismus wieder salonfähig gemacht. Und Bannon hat – wohl im Gegensatz zu Trump – einen klaren politischen Plan. Er prägte Trumps Mantra des „Amerika zuerst“. Bereits 2013 sagte Bannon in einem Interview, er sei ein Leninist, weil Lenin den Staat habe zerstören wollen und dies sei auch sein Ziel. Er erklärte, nicht nur das so genannte Establishment in Washington, sondern den gesamten Staat zum Einsturz bringen zu wollen. Und er sieht die USA im permanenten Krieg, auch im Handelskrieg mit China. Eines ist jedenfalls klar: Trump und seine ideologisch strammen ultrarechten Einflüsterer à la Bannon haben den Rechtsextremen in den USA kräftigen Aufwind beschert.