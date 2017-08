Von Floo Weißmann

Alpbach — Wer füllt an einem sonnigen Sonntagmorgen einen Saal bis auf den letzten Platz? Robby Mook, vormals Wahlkampfleiter von Hillary Clinton. So geschehen gestern beim Europäischen Forum Alp­bach, wo der 37-Jährige über die Gründe für die überraschende Wahlniederlage und die Lehren sprach. Viele Leute würden mit dem Finger auf einen bestimmten Grund für die Niederlage zeigen, sagt Mook. Es hätten aber viele verschiedene Faktoren dazu beigetragen. Auswahl:

1. Wendestimmung: Mook hält es für den „vielleicht wichtigsten Faktor", dass in den USA selten eine Partei für mehr als acht Jahre in Folge das Weiße Haus hält. In Umfragen hätten zwei Drittel der Wähler einen fundamentalen Wandel gefordert, obwohl Präsident Barack Obama noch immer ziemlich populär war.

2. Feindseligkeit gegenüber dem Establishment: Clinton verkörperte das Establishment, während Donald Trump sich gegen das herrschende System etablierte. „Es gewinnt der Kandidat, dem die Leute (eher) vertrauen, dass er liefern wird", sagt Mook. Das sei Trump gewesen.

3. Kontrolle über die Botschaft: „Wenn man gegen Trump antritt, sind die Nachrichtenzyklen so voll von Drama und Hype, dass es sehr schwer ist, eine Botschaft rüberzubringen", bilanziert Mook. Bei Clinton sei es stets darum gegangen, was an ihr richtig ist und was falsch, aber nicht darum, was sie anzubieten hat. Trump habe seine Themen ansprechen können.

4. Geschlecht: Mook verwehrt sich gegen Zuschreibungen von Clinton als kühl und berechnend. Manches davon werde von Geschlechterstereotypen getrieben, die man nur schwer überwinden kann. „Von Frauen wird erwartet, dass sie pflegend und gefühlsbetont sind. Wenn sie aber so auftreten, gelten sie als weich." Als Gegenprobe empfiehlt er, sich vorzustellen, wie Clinton dasselbe sagt wie Trump.

5. Fake News: Russland, rechte Webseiten wie Breitbart und Trump selbst hätten gezielt mit Falschnachrichten die Debatte beeinflusst. Zwar habe es dieses Phänomen auch früher schon gegeben, aber: „Zum ersten Mal hat das tatsächlich die öffentliche Meinung beeinflusst."

6. Falsche Daten und Erwartungen: „Die (demoskopischen) Daten, die wir verwendet haben, um unsere Entscheidungen zu treffen, waren nicht korrekt", sagt Mook. Weiße ohne College-Abschluss — also Trumps Kernwähler — seien etwa unterrepräsentiert gewesen. Dazu kommt, dass viele Leute von einem Clinton-Sieg ausgegangen seien und sich andernfalls vielleicht mehr engagiert oder anders gewählt hätten.

7. Russland: Mook spekuliert, dass Russland mit seiner Einmischung in den Wahlkampf Zwietracht innerhalb der USA säen wollte. Den Einwand, dass auch die USA in der Vergangenheit in anderen Ländern interveniert hätten, kontert er so: „Was (Präsident George W.) Bush im Irak gemacht hat, war falsch. Aber ich möchte nicht, dass das als Ausrede für das gebraucht wird, was (Kremlchef Wladimir) Putin getan hat."

8. Lehren für die Zukunft: Die größte Herausforderung für die Präsidentenwahl 2020 sei es, einen Stil und eine Strategie zu entwickeln, um gegen Trump inhaltliche Botschaften zu platzieren. Außerdem rät Mook den US-Demokraten, stärker darauf zu schauen, wer über das Internet welches Narrativ verbreitet und wer dem zuhört.