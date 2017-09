Von Benedikt Mair

Innsbruck — Er könne beide Sichtweisen der Flucht, ihre Ursachen und Auswirkungen gut nachvollziehen, sagt Professor Belachew Gebrewold. „Die Europäer sind bemüht, dass so wenige Menschen wie möglich über das Mittelmeer einreisen. Der Fokus der Afrikaner liegt eher auf der Gestaltung der Binnenmigration. Immerhin bleiben 82 Prozent der Afrikaner, die fliehen, auf dem Kontinent und nur 12 Prozent kommen nach Europa." Der 48-Jährige ist Professor für internationale Beziehungen am MCI in Innsbruck mit dem Schwerpunkt internationale Migration.

Die Gründe, deretwegen Menschen ihre Heimat verlassen, sind laut Gebrewold vielschichtig. „Länder wie etwa der Sudan sind von Krieg und Bürgerkrieg erschüttert. Somalia ist ein zerfallener Staat. In Eritrea gibt es massive Menschenrechtsverletzungen." Auch ökonomische Unsicherheit oder die durch den Klimawandel beeinträchtigte Landwirtschaft gehören zu den Hauptursachen. „Und dann gibt es die kleineren, unscheinbareren Auslöser. Beispiel: Fußballmeisterschaften, Olympiaden, kulturelle Veranstaltungen wie Neujahrskonzerte etc. Diese Bilder wecken Begehrlichkeiten."

Vor wenigen Wochen war der Politologe in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, um auf Einladung der Vereinten Nationen (UNO) mit afrikanischen Kollegen über die Situation in Afrika zu diskutieren. „Wichtig ist, dass es nicht darum geht, Migration zu verhindern, sondern sie zu gestalten. Denn eines muss klar sein: Sie wird nicht nur mit einem Grenzbalken zu Ende gehen." Perspektiven seien zu schaffen, die Infrastruktur auszubauen, das Vertrauen zwischen den Staaten zu stärken oder die Visa-Förderung voranzutreiben, damit Menschen nicht illegal reisen müssen, sich „also in die Fänge der Menschenschmuggler begeben". Zudem legt er den europäischen Staaten nahe, mehr in die afrikanische Wirtschaft zu investieren: „Dadurch werden Anreize gegeben, Jobs geschaffen. Und: In Afrika zu investieren, heißt nicht, dass man daran nicht verdienen könnte."

Über diese Wege würde langfristig auch der Zustrom nach Europa gedämpft, betont Gebrewold. „Kurzfristig muss vor allem gegen Menschenschmuggel vorgegangen, das Mittelmeer kontrolliert werden. Eine engere Kooperation mit Libyen ist zwangsläufig notwendig. Besser wäre es aber, in den sicheren Gebieten der Herkunftsländer Aufnahmezentren zu bauen und damit lebensgefährliche Reisen zu unterbinden." Vorrangig müsse man den Menschen aber „gewisse Illusionen nehmen. Es ist tragischer, die Flüchtenden in dem Glauben zu lassen, dass sie in Europa eine neue Zukunft erwartet, und sie dann zu enttäuschen, als ihnen sofort reinen Wein einzuschenken."