Von Andreas Landwehr und Dirk Godder, dpa

Pjöngjang/Washington – Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist offenbar schwer verärgert über die Provokation mit dem bisher größten Atomtest Nordkoreas und sieht sich in die Ecke gedrängt. „Wie es aussieht, will Nordkorea diese Krise auf einen Höhepunkt zutreiben“, sagte Professor Jin Qiangyi von der Yanbian Universität in der Grenzprovinz Jilin nahe Nordkorea. „Kim Jong-un will die USA und China zu einer strategischen Entscheidung zwingen“, glaubt der renommierte Nordkorea-Kenner. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump mit „Feuer und Wut“ gedroht und redet von „militärischen Optionen“. „Aber werden sich die USA nach dem erfolgreichen Atomtest noch trauen? Würden sie das Risiko eingehen?“, fragte der Professor. „Wenn nicht, müssen die USA einen Schritt zurücktreten und versuchen, die Krise unter Kontrolle zu bringen.“ Genau das wolle Kim Jong-un erreichen. Die USA stünden also vor einer schwierigen Entscheidung, sagt der Professor. Wer kneift zuerst?

Vielleicht ist es dieses gefährliche Spiel, das die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, meint, wenn sie sagt, dass Kim Jong-un „um Krieg bettelt“. Auf jeden Fall betreibt er eine „Politik am Rande des Abgrunds“, die auch China schwer in Bedrängnis bringt. Im UN-Sicherheitsrat fordern die USA „größtmögliche Sanktionen“, die auf eine Unterbrechung oder Drosselung chinesischer Öllieferungen zielen, was als letzte Waffe gilt. Auch könnten Nordkoreas Ausfuhren von Textilien und ein Verbot für Beschäftigung nordkoreanischer Gastarbeiter verhängt werden, die Pjöngjang wichtige Devisen bringen.

Chinas wirtschaftliche Schlüsselrolle

China spielt eine Schlüsselrolle. 88 Prozent des nordkoreanischen Handels laufen über China. Im Februar hatte China den Import von Kohle aus Nordkorea gestoppt, dann diesen Monat die bisher schärfsten UN-Sanktionen umgesetzt, die ein Drittel der Ausfuhren Nordkoreas in Höhe von drei Milliarden US-Dollar stoppen sollen. Wie viel Rohöl oder Ölprodukte von China nach Nordkorea fließen, listet der Zoll nicht auf. Doch schätzt Südkoreas Handelsförderung KOTRA 2016 ein Volumen von rund 230 Millionen US-Dollar. Ein Stopp oder eine Drosselung wären schmerzhaft, weil China der wichtigste Lieferant ist.

Aber trifft es die Richtigen? Nordkorea würde schnell die zivile Nutzung von Öl um rund 40 Prozent reduzieren, so dass vor allem die Bevölkerung getroffen würde, sagt das Nautilus Institut, ein US-Thinktank in Kalifornien, in einer Studie voraus. „Es wird wenig oder keine sofortigen Auswirkungen auf das Atom- und Raketenprogramm der koreanischen Volksarmee haben.“ Auch nicht die Fähigkeit des Militärs, Krieg zu führen, da es Öl bunkere und sich ohnehin nur auf einen kurzen Konflikt einstelle.

Nordkeaner würden Güterverknappung „ertragen“

Doch die 25 Millionen Nordkoreaner könnten noch seltener Busse nehmen, hätten in ihren Haushalten weniger Strom oder Brennstoffe, heißt es in dem Bericht. Auch müssten die Menschen mehr Holz fällen, was die ohnehin schlimme Erosion noch verstärken würde. Es könnten weniger Pumpen betrieben werden, um Felder zu bewässern. Produktion und Transport von Nahrungsmitteln würden beeinträchtigt.

Frühere Erfahrungen mit den Hungersnöten in Nordkorea zeigten, dass selbst diese tiefen Einschnitte „nicht zu sozialer Instabilität führen werden“, schreibt das Institut. Das Volk werde weiter „gehorchen und die Verknappung ertragen“. Aus diesen humanitären Gründen will auch China den Ölhahn nicht zudrehen. Es fürchtet wachsendes Chaos oder einen möglichen Kollaps des armen Landes, das ohnehin in diesem Jahr wieder schwere Ernteausfälle erlitten hat.

Südkoreas Annäherungspolitik unter Beschuss

Die Krise bringt auch Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in in die Klemme. Der sozialliberale Politiker betont stets, neben solider Abschreckung müsse auch immer der Dialog mit Pjöngjang gesucht werden. Doch Kim Jong-un zeigte mit dem Atomtest einmal mehr, dass er an Verhandlungen nicht interessiert ist. Jetzt wird Moon im eigenen Land nicht nur wegen seiner Vision einer Rückkehr zur Annäherungspolitik der früheren liberalen Präsidenten angegriffen. Er sieht sich auch mit Forderungen der Konservativen nach der Wiederstationierung taktischer Atomwaffen der USA in Südkorea konfrontiert.

Doch Moon betont, dass er sein Ziel, eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel schaffen zu wollen, selber unterlaufen würde, wenn sich das Land atomar bewaffne. „Südkoreas Vorschlag für einen Dialog bleibt wirksam“, heißt es am Dienstag aus dem für die innerkoreanischen Beziehungen zuständigen Vereinigungsministerium.

USA will stärkere Sanktionen

Druck kommt auch aus den USA. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Krise warf Trump der Regierung Südkoreas eine Beschwichtigungspolitik vor. Doch wurde ihm in den USA selber widersprochen. „Moon hat in Wirklichkeit den US-Ansatz von höchstmöglichem Druck und Engagement sehr unterstützt“, sagte der frühere Experte im US-Außenministerium für Fragen der Nichtverbreitung von Atomwaffen, Robert Einhorn, der „New York Times“. Tatsächlich betonte Moon am Telefon mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, es sei an der Zeit, ernsthaft Sanktionen wie den Stopp von Öllieferungen an Nordkorea zu erwägen. Doch Putin hält nicht viel von härteren Sanktionen.

„Das Öl zu drosseln oder zu stoppen wäre ein schwerer Schlag, der das Leben der Menschen und andere Bereiche beeinflusst“, sagte auch Professor Jin Qiangyi. „Die Krise wird nicht gelöst, die Lage nur angespannter. Ein Durcheinander wäre unausweichlich“, warnte er. „Übermäßige Sanktionen könnten Chaos auslösen, was das letzte ist, das alle Nationen hier sehen wollen.“

Dass die Sanktionen Kim Jong-un von seinen Atomwaffen und Raketen abbringen und an den Verhandlungstisch zurückbringen könnten, ist fraglich. „Egal, wie sehr die USA drohen oder Sanktionen verhängen, es wirkt nicht“, sagte Professor Shi Yinhong von der Volksuniversität in Peking. Der neue Atomtest zeige nur, dass Kim Jong-un „die Entschlossenheit demonstrieren will“, ungeachtet der Drohungen der USA seine Atomwaffen zu entwickeln. Nordkorea wolle Atommacht sein.