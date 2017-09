Die Vereinten Nationen haben erstmals einen Sondergesandten zum Schutz der Weltmeere ernannt. Peter Thomson, Diplomat aus Fiji und früherer Präsident der UN-Vollversammlung, werde das Amt übernehmen, teilten die UN am Dienstag in New York mit. Der Posten war im Anschluss an eine UN-Konferenz zum Schutz der Meere, die im Sommer erstmals stattgefunden hatte, geschaffen worden.

Bei der Konferenz hatten alle 193 UN-Mitglieder erklärt, dass sie die Ozeane „konservieren und nachhaltig nutzen“ wollen, zudem wurden rund 1400 Selbstverpflichtungen für Meeresschutzprojekte abgegeben. Thomson soll den Fortschritt dieser Erklärungen und Verpflichtungen überwachen. (APA/dpa)