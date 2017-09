Von Matthias Sauermann

Washington – Es war einer der größten Aufreger des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016: Die Ermittlungen um die dienstliche Nutzung eines privaten Mail-Kontos durch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Eine FBI-Untersuchung bestätigte, sie habe in ihrer Zeit als Außenministerin sorglos gehandelt, jedoch nicht kriminell. Die Republikaner kritisierten und beschimpften sie trotzdem.

Nun wird das Thema in einem neuen Licht wieder aktuell: Medienberichten zufolge nutzten mehrere enge Vertraute von US-Präsident Donald Trump private Mail-Konten für dienstliche Korrespondenzen. Die Ähnlichkeit zu den Vorwürfen gegen Hillary Clinton springen im ersten Moment geradezu ins Auge. Im Internet machen Tweets und Kommentare die Runde, die Trump und seinen Leuten Scheinheiligkeit vorwerfen. Aber sind die Fälle tatsächlich vergleichbar? Und ist darin ein Widerspruch zu Trumps Ansagen im Wahlkampf zu finden?

„Sperrt sie ein“

Donald Trump hatte das Thema im vergangenen Jahr genüsslich ausgeschlachtet. „Sperrt sie ein“, dirigierten er und Vertraute die Sprechchöre bei Wahlveranstaltungen. Das Argument: Hillary Clinton habe sich strafbar gemacht. Er versprach, nach der Wahl gegen sie vorzugehen. Die Wähler sollten Clinton wegen der Affäre um jeden Preis vom Weißen Haus fernhalten, damit sich dieses Verhalten nicht fortsetze. Trump nannte seine Kontrahentin „crooked Hillary“ (übersetzt: korrupt, unehrlich, betrügerisch) – und tut das nach wie vor. „Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihr kriminelles Schema ins Weißen Haus mitnimmt“, sagte Trump damals.

Kurz vor der Wahl wurde das Thema dann durch FBI-Chef James Comey nochmals aufs Tapet geholt, die endgültige Klärung der Vorwürfe wenige Tage später kam dann zu spät: Die Affäre sollte ein Hauptgrund dafür werden, dass Hillary Clinton gegen Donald Trump die US-Wahl verlor.

Bannon, Priebus und Ivanka Trump mailten privat

Wie nun bekannt wurde, scheint die dienstliche Nutzung privater Mail-Konten allerdings in der Trump-Administration durchaus üblich zu sein. Mindestens sechs der engsten Mitarbeiter des US-Präsidenten nutzten immer wieder private Adressen für dienstliche Angelegenheiten. Auch der kürzlich entlassene Chefberater Stephen K. Bannon und der ebenfalls zurückgetretene Stabschef Reince Priebus gingen so vor.

Auch die Familie Trumps ist von den jüngsten Vorwürfen betroffen. Schwiegersohn und Berater Jared Kushner war den Berichten zufolge ebenso im privaten Mail-Konto dienstlich aktiv wie Tochter und Beraterin Ivanka Trump. Die New York Times bezog sich in ihrem Bericht auf mehrere namentlich nicht genannte aktuelle und frühere Mitarbeiter der Regierung.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Bei privaten Mail-Konten bereitet einerseits die Anfälligkeit gegenüber Hacker-Angriffen Sorge, andererseits dass sich diese der Kontrolle entziehen. Regierungsmitarbeiter sind deshalb verpflichtet, ihre dienstliche Korrespondenz über ihr dienstliches Mail-Konto abzuwickeln, damit die Nachrichten gespeichert werden und im Fall der Fälle für die Öffentlichkeit sowie für Untersuchungen abrufbar sind. Ein privates Mail-Konto für dienstliche Angelegenheiten zu nutzen, ist aber nicht in jedem Fall illegal. Wenn die Mails an die dienstliche Adresse weitergeleitet werden und dort gespeichert werden, ist die Praktik erlaubt, schreibt die New York Times.

Der aktuellen Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders zufolge sind alle Regierungsmitarbeiter angehalten, dieser Praxis zu folgen. Ob das in allen Fällen passiert ist, ist unklar. Die Quellen der Zeitung beschreiben die dienstliche Nutzung der privaten Mail-Konten bei den Trump-Offiziellen jedoch als „sporadisch“.

Im Falle Hillary Clintons wurde hingegen ausschließlich ein privater Mail-Account genutzt, über den Tausende Mails abgewickelt wurden. Außerdem handelte es sich dabei teilweise um sensible und geheime Informationen. Der Inhalt der Mails, die vom Trump-Team auf diese Art und Weise verschickt wurde, ist nicht bekannt. Demnach lässt sich auch noch nicht feststellen, ob darüber heikle Informationen weitergegeben wurden.

Weniger Häufig, aber trotzdem „fahrlässig“

Den Angaben der Quellen der New York Times zufolge nutzten die Trump-Mitarbeiter also deutlich seltener als Hillary Clinton ein privates Mail-Konto, außerdem ist nur im Falle Clintons bekannt, dass darunter auch sensibles Material war. Dennoch gingen auch die Regierungsmitarbeiter unter Trump demnach einem Verhalten nach, welches sie bei ihrer Konkurrentin noch vor kurzem auf das schärfste verurteilten. Ein ehemaliger Anwalt der republikanischen Regierung unter George W. Bush beschrieb der Times zufolge beide Fälle als „schlampig, aber nicht illegal“.

Während die Regierung Vorwürfe zurückwies, bemühten einige Republikaner sich, sogleich den Anschein zu zerstreuen, man messe mit zweierlei Maß. Der Abgeordnete Trey Gowdy, einer der schärfsten Kritiker Clintons in der Affäre, bat das Weiße Haus um Auskunft zu dem Thema. Die Demokraten forderten die Regierung auf, sicherzustellen, dass alle Mails gespeichert würden. Brisanz erhält die Affäre auch dadurch, dass derzeit eine Kommission rund um Sonderermittler Robert Mueller die Regierung durchleuchtet und dabei auch Mails von Offiziellen Thema sind.