Von Hermine Schreiberhuber, APA

Salzburg – Die Christen im Irak sind besorgt wegen des kurdischen Unabhängigkeitsreferendums. „Ich bin sehr beunruhigt. Das Referendum ist für uns gefährlich“, sagte der chaldäische Patriarch Louis Rafael I. Sako am Montagabend bei der Jahrestagung der „Initiative Christlicher Orient“ (ICO) in Salzburg. In der Kurdenregion hatten viele irakische Christen Zuflucht gefunden, die nun einen Krieg befürchten.

Der Zeitpunkt für die Abhaltung des Unabhängigkeitsreferendums der Kurden, vor dem selbst die UNO gewarnt hatte, sei unglücklich gewählt, sagte der aus Mosul stammende Kirchenführer mit Amtssitz in Bagdad. Er sprach von Ängsten vor einem neuen Krieg, in dem die Christen die Rechnung bezahlen würden.

Jedes Volk habe ein Recht auf Selbstbestimmung, doch das Timing für ein solches Votum, das auf eine Abspaltung der irakisch-kurdischen Gebiete hinauslaufe, sei ganz schlecht, klagte der chaldäische Patriarch. „Die Christen sind sehr verwundbar.“ In einem neuen militärischen Konflikt würden die Christen zwischen die Fronten geraten und zugrundegehen, müssten wieder flüchten. „Wenn es zu einem neuen Krieg kommt, werden viele Christen für immer ihre Heimat verlassen.“ Die irakische Armee sei wieder stark aufgerüstet, schiitische paramilitärische Gruppen würden vom Iran unterstützt. Die Staatengemeinschaft lehnt das Referendum ab, die Nachbarn Iran, Türkei und Syrien ergriffen Sicherheitsmaßnahmen.

Kein Rückhalt aus Europa

Sako vermisst für die Christen einen starken politischen Rückhalt der Europäer. Es gehe nicht nur um humanitäre Hilfe und um die Versorgung mit Nahrung. „Wir Christen haben keine Schutzmacht.“ Hingegen könnten die irakischen Sunniten auf Saudi-Arabien und Katar, die irakischen Schiiten auf den Iran zählen. Auch die Regierung habe nichts für die Christen getan, fügte der Patriarch hinzu. Am Rande erinnerte er an das Schicksal seiner eigenen Familie, die schon drei Mal vertrieben worden sei. Als er nach der Befreiung vom IS nach Mossul kam, besuchte er auch sein ehemaliges Elternhaus, in dem jetzt drei muslimische Familien wohnen.

Nach der Befreiung des Irak von den IS-Terroristen herrschte nach den Worten Sakos auch unter den Christen Aufbruchstimmung. Christliche Familien begannen in die befreiten Heimatdörfer in der nordirakischen Ninive-Ebene zurückzukehren und ihre zerstörten Häuser wieder aufzubauen. Er selbst habe einen guten Dialog sowohl mit der kurdischen Regionalregierung als auch mit der Zentralregierung in Bagdad geführt. Mit dem Referendum, bei dem sich am Montag eine hohe Zustimmung zur Unabhängigkeit abzeichnete, sei die Zukunft völlig ungewiss. „Das kommt viel zu schnell.“ Der Patriarch merkte an, dass christliche Gruppierungen von den Kurden für ihr Ja-Votum sozusagen bezahlt worden seien. „Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Die Menschen haben Angst.“

Sako verwies auch auf die Klüfte innerhalb Kurdistans. Der Norden der Ninive-Ebene wurde von den kurdischen Peshmerga befreit, der Süden des Gebiets von der irakischen Armee. Im Falle neuer kriegerischer Auseinandersetzungen wären die Christen die Opfer. Wahrscheinlich müssten dann die Christen in Bagdad „bezahlen“, denn dort lebe die Mehrheit. Von 1,2 Millionen Christen in der Ära Saddam Husseins seien die christlichen Kirchen heute insgesamt auf rund 500.000 geschrumpft. Etwa 140.000 leben heute noch im Nordirak, der größere Teil in Bagdad. Noch seien die christlichen Gemeinden lebendig, doch ihre Hoffnung für die Zukunft schwinde. Das Referendum könnte den Irak zerstören, auch zu einem „Schiitistan“ und einem „Sunnistan“ führen.

Persönlich habe er kein Vertrauen in Politiker, zog der Patriarch Bilanz. Auch in die internationale Staatengemeinschaft setzt er wenig Erwartungen. Gemeinsam mit anderen Nahost-Patriarchen und Kardinal Christoph Schönborn hatte Sako US-Vizepräsident Mike Pence getroffen. Auf Anfrage habe dieser zu verstehen gegeben, dass die USA keine Vision oder Strategie für die Zukunft des Irak hätten. Rückblickend stellt sich Sako die Frage, ob denn die Amerikaner und die Sunniten nichts gegen das Faktum hatten, dass die IS-Kämpfer eine Zeit lang ein Drittel des irakischen Territoriums besetzt gehalten hatten.

Sekulärer Staat als Lösung

Eine Zukunft für den Irak und andere Nahost-Staaten sieht Sako nur in einem säkularen Staat, in einer Trennung von Religion und Politik. Die westlichen Staaten müssten die muslimischen Staaten massiv dazu drängen, ihre politischen Systeme zu reformieren. Darauf poche er auch immer wieder im Dialog mit islamischen Führern. Sako erwähnte in diesem Kontext Tunesien und Algerien, wo inzwischen eine Konversion von Muslimen zu anderen Religionen ohne Strafe möglich sei. Und wie sollen die Europäer mit den islamischen Immigranten und Flüchtlingen umgehen? Diese müssten in Europa Sprachen und Gebräuche lernen und respektieren, betonte Sako. Der IS-Terror sei eine Gefahr für ganz Europa und die ganze Welt. Die IS-Ideologie sei noch lange nicht besiegt.