Von Matthias Sauermann

Washington – „Das ist ein historischer Wandel, und die größten Gewinner werden die kleinen amerikanischen Arbeiter sein. Nachdem Jobs in das Land strömen werden, nachdem Unternehmen um amerikanische Arbeit konkurrieren und nachdem Löhne auf ein Niveau steigen werden, das ihr seit vielen Jahren nicht gesehen habt“, rief US-Präsident Donald Trump seinen Unterstützern bei einer Rede in Indiana entgegen. Der Republikaner präsentierte seine Pläne für eine der tiefgreifendsten Reformen des Steuersystems seit Jahrzehnten.

Das Statement des Präsidenten verdeutlicht auch, wie sich der ehemalige Unternehmer die Auswirkung seiner Pläne vorstellt. Durch die Änderungen sollen Unternehmen mehr Arbeiter anstellen können, gleichzeitig sollen Löhne steigen und somit nicht nur die Unternehmen, sondern alle Bürger davon profitieren.

Was Trump vorschlägt

Der Plan, den Trump auf neun Seiten präsentierte, wurde in monatelangen geheimen Verhandlungen unter Republikanern ausgearbeitet. Ein wesentlicher Baustein ist die Vereinfachung der Steuerstufen. Demnach würde es statt sieben nur noch drei Steuerstufen geben, wobei die niedrigste steigen und die höchste sinken würde. Die neuen Steuerstufen wären 12 Prozent (bislang war die niedrigste Stufe 10 Prozent), die mittlere 25 und die höchste 35 Prozent (bislang 39,6 Prozent). Eine noch höhere Stufe könnte durch den Kongress noch eingeführt werden, ist aber im Plan nicht näher ausgeführt.

Gleichzeitig würde es Einzelpersonen ermöglicht, 12.000 Dollar von der Steuer abzuschreiben, Ehepaaren 24.000 Dollar. Doppelt so viel wie aktuell. Damit würde der komplizierte Prozess der Steuererklärung vereinfacht.

Ein wesentlicher Teil des Steuerplanes der Administration ist auch, Unternehmen geringer zu besteuern. Demnach würde die Unternehmenssteuer von 35 auf 20 Prozent gesenkt werden – zwar weniger, als Trump selbst vor kurzem noch gefordert hatte (Trump stellte 15 Prozent in Aussicht) – aber dennoch eine historische Steuerkürzung. „Das wird der niedrigste Steuersatz für kleine und mittlere Unternehmen seit 80 Jahren“, verkündete Trump stolz.

Auswirkungen noch unklar, Demokraten wütend

Ohne nähere Details sei es unmöglich, die Auswirkungen der Vorschläge genauer zu bewerten, schreibt die New York Times. Weder gehe aus dem neunseitigen Papier hervor, wie Familien mit mittleren Einkommen von der Reform profitieren würden, noch ob er den reichsten Amerikanern nützen werde. Das Papier werfe mehr Fragen auf als es beantworte, so die Zeitung.

In ein ähnliches Horn stieß die Washington Post. Es werde in dem Entwurf nicht klar, wie er umgesetzt werden könnte, ohne das Budget der USA mit Billionen neuer Schulden zu belasten. Der Zeitung zufolge würden die meisten Änderungen dazu führen, Steuern für die reichsten Amerikaner zu senken.

Nach den Gesprächen der „großen Sechs“ muss die Spitze der Republikaner den Plan erst ihren Kolleginnen und Kollegen im Kongress schmackhaft machen. Anschließend muss die Reform dort beschlossen werden. Keine leichte Aufgabe, obwohl die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit halten. Nicht nur wegen der Senatsregeln, die für bestimmte Änderungen ein Mehrheit von 60 der 100 Stimmen verlangen, sondern auch, weil sich die Republikaner in den vergangenen Monaten tief gespalten zeigten. So scheiterten Eckpfeiler der republikanischen Versprechen wie die Aufhebung der Gesundheitsreform „Affordable Care Act“ („Obamacare“) an Widerständen aus den eigenen Reihen.

In einer ersten Reaktion kritisierten Demokraten, dass Niedrigverdiener durch den Plan nicht entlastet würden – und auch nicht klar sei, inwiefern die Mittelschicht profitieren solle. „Das ist ein Rahmen, der den Laden den Reichsten überlässt und die Rechnung die Mittelschicht bezahlen lässt“, zitiert die Washington Post die Minderheitsführerin im Repräsentatenhaus Nancy Pelosi in einer ersten Reaktion. Auch die Republikaner stellen sich auf schwierige Verhandlungen ein. „Die Leute sagen, die [Verhandlungen um die, Anm.] Gesundheitsreform waren hart – Sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, wie das werden wird“, sagte der republikanische Senator Bob Corker.