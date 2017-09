Moskau – Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist wegen einer nicht genehmigten Demonstration in der russischen Provinz festgenommen worden. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums in Moskau der Agentur Tass am Freitag. Nawalny habe „wiederholt zur Teilnahme an nicht-genehmigten öffentlichen Veranstaltungen aufgerufen“, berichtete Tass.

Nawalny selbst veröffentlichte im sozialen Netzwerk Instagram ein Video von Polizisten, die in einer Parkgarage aus einem weißen Auto aussteigen und ihn festnehmen. „Oh, die Polizei bei meinem Haus, guten Tag“, sagt in dem Clip die Stimme hinter der Kamera.

Nawalnys Anwalt Wadim Kobsew bestätigte der Agentur Tass die Festnahme. Eigentlich habe der 41-Jährige gerade nach Nischni Nowgorod nordöstlich von Moskau zu einer Protestaktion aufbrechen wollen. Die Behörden hatten die Kundgebung nicht genehmigt.

Der Politiker und selbst ernannte Anti-Korruptions-Aktivist war bereits mehrfach in diesem Jahr mit den Behörden in Konflikt geraten. Im März und im Juni hatte er landesweite Proteste gegen die Regierung und Korruption organisiert. Es waren die größten Proteste seit Jahren. Dabei wurden Hunderte Menschen vorübergehend festgenommen.

Nawalny will 2018 bei der Präsidentenwahl antreten. Die Wahlkommission hat eine Kandidatur wegen einer Bewährungsstrafe in einem anderen Fall bereits ausgeschlossen. (APA/dpa/Reuters)