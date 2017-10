Vallegrande – Damals haben sie ihn verraten, heute wird er hier als Heiliger verehrt. Gonzalo Flores Guzmán steht mit einer Gruppe japanischer Touristen in der wohl berühmtesten Waschküche der Welt. „Hier haben sie die Leiche zur Schau gestellt, damit alle Welt weiß: Che ist tot“, erzählt Guzmán. „Er hatte die Augen offen, für viele sah er wie ein Heiliger aus. Sie haben ihn San Ernesto getauft.“

Auf dem Waschtisch aus Beton haben sie den von dem Soldaten Mario Térán erschossenen Ernesto „Che“ Guevara de la Serna in jenem Oktober 1967 aufgebahrt. Heute stehen weiße Rosen darauf, der Raum voll mit Wandkritzeleien wie: „Die Völker der Welt folgen deinem Beispiel.“ Man fragt sich bei einem Besuch im bolivianischen Vallegrande, wie Che Guevara vor 50 Jahren auf die Idee kommen konnte, in dieser verschlafenen Region eine Revolution anzetteln zu wollen.

Der Leichnam des Guerilleros, dessen Bolivien­abenteuer mit seinem Tod am 9. Oktober 1967 kläglich scheiterte, war nur zwei Tage hier. Das reichte aber, um den 6000-Seelen-Ort für immer zu verändern. Zum 50. Todestag gibt es Hoffnungen auf einen Touristenschub, bisher nehmen rund 3500 Touristen im Jahr an Che-Führungen teil. „Hier haben sie ihm die Hände abgetrennt, um sie nach La Paz zu schicken, damit sie den letzten Beweis haben: Es ist Che“, erzählt Guzmán in der kleinen Waschküche. Dann hätten sie die Leiche heimlich weggebracht, man wollte die Entstehung eines Wallfahrtsorts verhindern.

Die Leiche von Che und einigen Mitkämpfern wurde neben der Piste des Flugplatzes verscharrt. Erst 30 Jahre später wurde das Skelett gefunden. Dort ist heute ein Mausoleum, eine weitere Station auf der Che-Tour von Guzmán. Die Überreste Ches sind seit 1997 im weit opulenteren Mausoleum im kubanischen Santa Clara.

Der Revolutionär entstammte einer wohlhabenden Familie – geboren am 14. Juni 1928 im argentinischen Rosario. Der junge Ernesto –„Che“ ist das argentinische Wort für Kumpel – studiert Medizin. Bei einer Motorradtour durch Südamerika wird er mit Not und Unterdrückung konfrontiert. „Dieses Herumziehen in unserem Amerika hat mich mehr verändert, als ich gedacht hätte“, notiert er über diese Reisen.

Er verehrt den sowjetischen Diktator Josef Stalin und schwört einen erbitterten Kampf gegen den Kapitalismus. 1955 lernt er in Mexiko Fidel Castro kennen, der sich hier auf den Kampf gegen den kubanischen Diktator Fulgencio Batista vorbereitet. Sie landen 1956 in Kuba, die Bewegung wird immer größer. 1959 marschieren sie in Havanna ein.

Che Guevara wird Chef der kubanischen Nationalbank, er zeichnet die Peso-Noten mit „Che“ – bis heute sind sie in Kuba zu kaufen. Er formt mit Castro eine totalitäre Diktatur, Todesurteile werden gefällt und vollstreckt. 1961 wird Guevara Industrieminister. „Unter seiner Führung ging es mit der kubanischen Wirtschaft rasch bergab“, schreibt der mexikanische Politologe Jorge G. Castañeda. Che will eine noch radikalere Revolution. Mit Fidel Castro kommt es zu immer mehr Reibereien.

Am 3. November 1966 reist Guevara mit seiner Mitkämpferin Tamara Bunke nach Bolivien. Sie gewinnen ein paar Minenarbeiter für den Kampf im tropischen Tiefland, dazu stoßen einige Kubaner.

Hauptmann Gary Prado, der Che Guevara später festnimmt, sagt: „Sie kannten die Gegend nicht, hatte keine Karten und wandten sich orientierungslos an Bauern. Und die informierten Soldaten.“ Am 8. Oktober 1967 umzingelt Prado bei einer Schlucht mit einem Bataillon die letzten Guerilleros.

Einen Tag später wurde der Revolutionsführer in der Schule des Dorfes La Higuera erschossen – Boliviens Präsident René Barrientos hatte die Exekution angeordnet, um einen Prozess mit Hunderten Journalisten aus aller Welt zu vermeiden.

Die Leiche wird per Hubschrauber nach Vallegrande gebracht. Aber das Aufbahren im Waschhaus, das Märtyrer-Bild, das um die Welt ging, nährt schließlich ganz entscheidend den Mythos des Che. Die Ordensschwester Antonia Maria Freude, die damals im örtlichen Krankenhaus arbeitete, berichtet, Vallegrande habe nie so viele Leute gesehen wie in diesen Tagen. „Die Leute haben so gedrängelt, dass bei der Waschküche eine Lehmwand umgekippt ist.“

Die 81-Jährige findet es bis heute komisch, dass die Guerilleros hier kämpften, denn 1952 hatte es in Bolivien eine Revolution mit einer Landreform gegeben, Präsident Barrientos war gerade auf dem Land beliebt, er sprach die indigene Quechua-Sprache. Für revolutionäre Ideen war man hier nicht empfänglich. Der Eindruck vom Leichnam blieb auch bei ihr haften, der bärtige Che mit offenen Augen, die verfilzten Haare, der Oberkörper entblößt. „Er sah aus wie ein Christus“, sagt sie. Wolf Biermann besang Che nach dessen Tod als „Jesus mit Knarre“.

Was von Che bleibt? Polarisierung auf jeden Fall, für die einen ein ideologiegetriebener Mörder, für die anderen ein Vorbild im Kampf für eine gerechtere Welt. Boliviens sozialistischer Staatschef Evo Morales fördert den Che-Kult nach Kräften. Biograf Castañeda meint, Che Guevara sei so populär auch über den Tod hinaus, weil sich auch dank seiner Person eine irreversible kulturelle Revolte in der westlichen Welt entwickelt habe.

Besonders die Revolte der 1968er habe das Verhältnis von Mann und Frau beeinflusst, zwischen Lehrern und Schülern, Schwarz und Weiß, Arm und Reich. „Er war wie ganz wenige seiner Zeit dazu bestimmt, den Tod zu sterben, den er sich gewünscht, und das Leben zu leben, das er sich erträumt hatte“, bilanziert Guevaras Biograf Jorge Castañeda. (Georg Ismar, dpa)