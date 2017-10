Atomabkommen

Neue Sanktionen: Trump bestätigt Atomdeal mit dem Iran nicht

In einer TV-Ansprache im Weißen Haus sagte US-Präsident Trump, der Iran habe das Atom-Abkommen mehrfach verletzt. Zudem prangerte er die Islamische Republik als „Förderer des Terrorismus“ an. Er kündigte „harte Sanktionen“ gegen iranische Revolutionsgarden an.