Pyeongchang – Michael Schwarzinger, seit kurzem Österreichs Botschafter in Südkorea, sieht trotz des Konflikts zwischen den USA und Nordkorea um das Atom- und Raketenprogramm die Sicherheit im Gastgeberland der Winterspiele 2018 gewährleistet. Auf die Sanktionen sollen sinnvolle Verhandlungen mit dem Ziel der Denuklearisierung folgen, sagte er im Gespräch mit österreichischen Medienvertretern in Pyeongchang.

Er habe keine Angst, er sei sehr gerne in Seoul, betonte Schwarzinger am Mittwoch im Rahmen eines Besuchs bei der Delegation des Österreichischen Olympischen Komitees in der Bergregion Südkoreas, in der von 9. bis 15. Februar 2018 Olympische Spiele ausgetragen werden. „Seoul ist eine wunderschöne und sehr interessante Stadt. Aber Österreich unterstützt auf jeden Fall alle Unternehmungen der Staatengemeinschaft, um ein Ausufern des Raketen-Profilerations-Regimes, das in der Welt herrscht, zu verhindern“, betonte der Tiroler.

Die verhängten Sanktionen gegen Nordkorea werden von der ganzen Staatengemeinschaft mitgetragen. „Auch von der Europäischen Union, auch von Österreich, weil sie zum Ziel haben, die Nuklearbewaffnung Nordkoreas zu verhindern.“ Die verschärften Sanktionen seien aber auf keinem Fall das Einzige, das angestrebt werde. „Das Ziel ist, dass es sinnvolle Verhandlungen gibt mit dem Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas.“

Das österreichische Außenministerium hat eine Task Force zu Nordkorea eingerichtet, Schwarzinger berichtet dieser. „Die Sicherheitssituation wird laufend beobachtet. Wir nützen alle Informationskanäle, die dafür zur Verfügung stehen. Selbstverständlich ist das Außenministerium auch in Kontakt mit befreundeten Staaten zu diesem Thema.“

All jenen, die im Februar zu den Winterspielen nach Pyeongchang reisen wollen, könne er sagen, dass Südkorea sehr daran interessiert sei und wirklich alles unternehme, um für die Sportler und Besucher sichere und angenehme Spiele zu veranstalten. Derzeit leben etwa 300 Österreicher in Seoul. „Wir haben von den Österreichern hier keine großen Anfragen in der letzten Zeit zur Sicherheitssituation bekommen“, erläuterte Schwarzinger.

Die Befürchtung eines drohenden Krieges sieht Schwarzinger unter den Südkoreanern nicht aufkommen. Es sei eine gewisse Enttäuschung bemerkbar, dass es sich so entwickle, dass der Nachbar die Atombewaffnung anstrebe. „Mein Eindruck ist, dass in der Bevölkerung verankert ist, dass die Regierung alles tut, um Spannungen abzubauen und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Auch durch eine starke Armee und eine starke Verteidigung.“

Die derzeit stattfindenden Manöver von Südkorea und den USA dürfe man nicht mit „Kriegstreiberei“ verwechseln, sagte Schwarzinger. „Diese Manöver zwischen Südkorea und den Vereinigten Staaten finden regelmäßig statt, ein- bis zweimal im Jahr. Sie sind Teil des Sicherheitssystems des Südens und finden auch nicht in der Nähe von Nordkorea statt und sind daher nicht als eine Provokation zu sehen.“

Der Südkoreaner sehen den Nordkoreaner als einen Landsmann, eine Landsfrau. „Man versucht auf friedlichem Weg Spannungen abzubauen. Man versucht gleichzeitig durch humanitäre Maßnahmen das Klima günstig zu beeinflussen, um diese friedliche Wiedervereinigung auch möglich zu machen. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass Südkorea sehr intensiv in seine eigene Verteidigung und die Sicherheit der Menschen investieren muss.“

Zur kriegerischen Rhetorik, wie sie derzeit von Nordkorea, aber auch anderen Ländern betrieben wird, meinte Schwarzinger: „Die bisherige Strategie ist gewesen, Nordkorea keinen Anlass zu geben, sich bedroht zu fühlen. Nun ist ein Strategiewechsel eingetreten. Ich glaube, dass Donald Trump sehr stark bemüht ist, sich von seinem Vorgänger Barack Obama abzuheben.“ Obama habe auf Abwarten, Geduld, Beruhigung gesetzt. „Viele Experten sehen heute, dass dieser Weg vielleicht nicht optimal war, und jetzt wird ein schärferer Ton verwendet, um aber das gleiche Ziel zu erreichen.“

Auch das von Kim Jong-un regierte Nordkorea fällt in den Zuständigkeit von Schwarzinger, das Land betreten hat er in seiner kurzen Amtszeit noch nicht. „Ich werde Anfang November mein Beglaubigungsschreiben in Seoul überreichen und warte dann auf die Möglichkeit, dasselbe in Nordkorea zu tun.“ Die Beziehung von Österreich zu Nordkorea bezeichnete er als „relativ normal“. (APA)